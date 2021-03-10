محافظ جنين: الوضع الوبائي في المحافظة مستقر وتحت السيطرة

وطن: قال محافظ جنين اكرم رجوب، الأربعاء، إن الوضع الوبائي في المحافظة مستقر وتحت السيطرة مقارنة بأعداد الاصابات بالمحافظات الأخرى، ونسير بنفس الاجراءات التي تحصل بباقي محافظات الوطن.

وأضاف الرجوب في بيان، أنه رغم ازدياد اعداد الاصابات في جنين ولكن الوضع لا يزال تحت السيطرة ومتابع بشكل جيد من قبل مديرية الصحة والطب الوقائي والمحافظة والمؤسسة الأمنية وجميع الفعاليات في محافظة جنين.

وقال: يجب إعادة النظر في اجراءاتنا، لافتا إلى حدوث تجاوزات كما حصل عند صدور قرار بأن نسبة دوام الموظفين لا يجب أن تتجاوز 50% لكن هناك من لا يطبق القانون وتزيد النسبة عن الأيام العادية فهذا أمر غير مقبول، كما قامت البنوك في جنين باستقبال مراجعين من الخليل ونابلس وهذا غير مقبول أيضا، خاصة في ظل وقف التنقل بين المحافظات.

وشدد الرجوب على أن محافظة جنين كحال باقي المحافظات من حيث نسبة اشغال الأسرى بمصابي "كورونا"، حيث تجاوزت نسبة الاشغال 95%.