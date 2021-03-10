نقابات المهن الطبية لـ"وطن": قررنا وقف كافة فعالياتنا الاحتجاجية والعودة للعمل كالمعتاد بعد استجابة الحكومة لمعظم مطالبنا

وطن: قال رامي الخضور، المسؤول الإعلامي لاتحاد نقابات المهن الطبية، لوطن، إنهم قرروا وقف كافة فعالياتهم الاحتجاجية، والعودة للعمل كالمعتاد بعد استجابة الحكومة لمعظم مطالبهم.

وبين الخضور أن القرار جاء عقب اجتماع ممثلي النقابات مع رئيس الوزراء محمد اشتية،تم التوقيع على اتفاق مع النقابات، على معظم المطالب التي كانت النقابات تطالب فيها، وعلى رأسها رفع علاوة طبيعة العمل.

وكانت النقابات طالبت بعدد من المطالب ابرزها علاوة طبيعة العمل والمخاطرة وحقوق إدارية أخرى.

وتابعت وطن موضوع نقابات المهن الطبية منذ بدايته، للمزيد اضغط هنا