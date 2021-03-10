الصحة : 27 حالة وفاة و2331 اصابة جديدة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 27 حالة وفاة و2331 اصابة جديدة بفايروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت: أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 418، طولكرم 106، الخليل 487، سلفيت 84، قلقيلية 67، جنين 157، بيت لحم 166، رام الله والبيرة 261، ضواحي القدس 18، أريحا والأغوار 43، طوباس 21"، قطاع غزة 168، مدينة القدس 335.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 212، طولكرم 81، الخليل 276، سلفيت 83، قلقيلية 44، جنين 65، بيت لحم 169، رام الله والبيرة 430، ضواحي القدس 190، أريحا والأغوار 30، طوباس 30"، قطاع غزة 79، مدينة القدس 584.

وتم تسجيل 21 حالة وفاة في الضفة الغربية: " نابلس 4، طولكرم 1، الخليل 5، قلقيلة 1، جنين 1، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 3، ضواحي القدس 2"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، و4 وفيات في مدينة القدس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 153 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.