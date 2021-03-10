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إقتصاد وأعمال
كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و622 ألف وفاة والإصابات تتخطى عتبة الـ118 مليون
4 وفيات و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة
في يوم المرأة العالمي.. كيف حال الفلسطينيات؟
الاحتلال يعتقل الشيخ عكرمة صبري من منزله بالقدس المحتلة
الاحتلال يعتقل 4 شبان من بيت لحم بينهم أسير محرر
الصحة العالمية: العنف يتزايد ضد النساء بسبب جائحة فيروس كورونا و"لا يمكن وقفه بلقاح"
حالة الطقس: أجواء خماسينية الأربعاء وأمطار الخميس
أسعار صرف العملات
شاهر سعد لوطن: نتوقع أن يتم الانتهاء من إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لعمال الداخل المحتل قبل نهاية الشهر الجاري
محافظ طولكرم يطالب الحكومة عبر وطن باعتماد مستشفى عتيل كمستشفى حكومي ويؤكد ان "الهلال" المخصص لمرضى كورونا ممتلئ بالكامل
مدير مستشفى دورا لوطن: لدينا 72 مريضا بكورونا وطواقمنا أنهكت ونطالب الحكومة بتعيين كوادر جديدة لتخفيف الضغط
مستشفى Hclinic التخصصي يكرّم المرأة في عيدها
بمناسبة الثامن من اذار .. منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يطالب السلطة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون الأحوال الشخصية
مساواة لـ"وطن": القرارات بقوانين التي صدرت مؤخرا تؤكد أنّ السلطة التنفيذية لا تقيم وزنا للقانون الأساسي وتتعامل مع المواطنين بفوقية وازدراء
وحدة مكافحة كورونا في القدس لـ"وطن": ثلث أهالي المدينة فقط تلقوا اللقاح حتى الآن.. ولدينا 120 إصابة حرجة في المشافي
الخارجية تطالب المنظمات الأممية المختصة بحماية المواقع الأثرية الفلسطينية
الاحتلال يشرع بهدم محال تجارية في عين شبلي شرق نابلس ويصيب عددا من المواطنين
جهاد حرب يكتب لـوطن "يلا نحكي": لماذا نرفض التعديلات على قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية؟
"أيبك" تجدد دعمها الاستراتيجي لمدارس ورياض الأقصى الاسلامية في البلدة القديمة بالقدس
تقرير احصائي: انخفاض عدد المراكز وانهيار في عدد زوار المتاحف والأنشطة الثقافية بسب جائحة كورونا
أسعار صرف العملات
10.03.2021
07:06 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات، لليوم الأربعاء كما يأتي:
الدولار:3.32
الدينار:4.69
اليورو:3.95
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