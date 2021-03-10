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أسعار صرف العملات

10.03.2021 07:06 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار العملات، لليوم الأربعاء كما يأتي:

الدولار:3.32
الدينار:4.69
اليورو:3.95

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