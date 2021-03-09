نقابات وجمعيات كندية تصدر عريضة مؤازرة ودعم لـ صامدون



وطن: بمبادرة من الجمعية الفلسطينية الكندية ولجنة BDS(فانكوفر) أصدرت 25 نقابة وجمعية كندية من بينها "نقابة عمال البريد" و"الجمعية الكندية للحقوق المدنية" عريضة سياسية لرفض قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بتجريم شبكة صامدون وإضافتها لما يسمى "قوائم الإرهاب".

واكدت المنظمات على رفضها إسكات المنظمات الفلسطينية واستمرار الهجوم عليها، موضحة أن عمل "صامدون" تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين وإبراز قضيتهم العادلة، لا يمكن أن يكون عملاً إرهابياً، وهو غير مرتبط بأي جهة يدعيها الاحتلال ، فالمنظمة تعمل من أجل كشف جرائم الاحتلال وإبراز القضية الفلسطينية وعدالتها عالمياً.

وبينت المنظمات إن تجريم المجموعات الفلسطينية والمجموعات المناصرة للقضية الفلسطينية هو أمر مرفوض ولا أساس له، مؤكدين أن المنظمات وأنصارها سيردعون أي محاولات من قبل الهيئات الرسمية لقمع الحقوق الديموقراطية والأصوات المؤيدة للحرية، وستواصل المنظمات عملها من أجل العدالة للفلسطينيين، سواء من خلال دعم الأسرى أو حملات المقاطعة. ولن تسمح بتهديد حقوقها المكفولة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمنظمات الحقوقية.