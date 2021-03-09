استطلاع إسرائيلي: المشتركة 8 مقاعد والموحدة 4 ولا حكومة لنتنياهو

وطن: أكد استطلاع للرأي العام في دولة الاحتلال، مساء الثلاثاء، نتائج الاستطلاعات الأخيرة التي تمنح القائمة المشتركة 8 مقاعد في انتخابات تجري اليوم، فيما تحصل القائمة "العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) على 4 مقاعد، وتستقر فوق نسبة الحسم.

وبيّن استطلاع القناة 13 الإسرائيلية الذي أجري بإشراف البروفيسور كميل فوكس، صعوبة تشكيل رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، للحكومة المقبلة، حتى بعودة قائمة "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، إلى معسكره، إذ لن يتجاوز بهذه الحالة الـ58 مقعدا.

وفيما يتعلق بملاءمة المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة، أظهر استطلاع القناة 13 حصول: نتنياهو على 35%، يائير لبيد - 20%، ساعر - 13%، بينيت 12%، وفي حين تشكلت الحكومة بواسطة المعسكر المناوئ لنتنياهو: لبيد - 26%، بينيت - 23%، ساعر - 20%.

وشمل الاستطلاع عينة مكونة 712 شخصا من بينهم 109 أشخاص من المجتمع العربي، استطلعت آراؤهم بواسطة مركز "ستات نت" بإدارة يوسف مقلدة، بنسبة خطأ تصل إلى 3.6%.

(عرب 48)