الحاجة الى المرشد التربوي في المدارس ضرورية ومهمة



كتبت: أنوار عودة

كلية الدراسات العليا- جامعة النجاح الوطنية

مع التقدم الحاصل في مجالات الحياة وتطور التعليم وأساليبه، وزيادة متطلبات الحياة، والتغيرات في مختلف الجوانب الصحية، والاسرية، والاجتماعية، والتعليمية والتي تتضمن البيئة المدرسية مما أدى الى ظهور دور الارشاد المدرسي، حيث يعتبر جانبا هاما من العملية التربوية و حلقة مكملة للتعليم والتعلم فهو يجعل العملية التعليمية اكثّر فاعلية وكفاءة.

هدف هذا المقال الى الكشف عن واقع الارشاد التربوي في المدارس الفلسطينية والتعرف على أهمية وجوده ودوره، ومن ثم إلقاء الضوء على اهم المعيقات التي قد تواجه عمل المرشد التربوي والتي تحول دون أداء عملهم على النحو المطلوب، حيث تم إجراء مقابلات مع خمسة أطراف تربوية ( مديرين، مرشديّن، معلميّن) وطرح عدد من الأسئلة للحديث حول ذلك.

بدأت المقابلة في طرح السؤال الأول والذي يدور حول وجهة نظر كل من الأفراد حول الإرشاد التربوي في المدراس الفلسطينية، وما أهميته وقيمته في مساعدة أطراف العملية التربوية، حيث كانت استجابات الافراد تتمثل في ان الارشاد التربوي هو ركن أساسي في العملية التربوية ولا يمكن الاستغناء عنه، حيث يعتبر مكمل لدور المعلم والمدير، لما له من دور فاعل في المدرسة على مستوى ضبطها وإدارتها بشكل جيد، وأيضا في الوقوف الى جانب الطلاب ومساعدتهم في حل الكثير من المشاكل المختلفة التي يتعرضوا لها، ووصولا بهم الى تحقيق الصحة النفسية والتوافق النفسي، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن وجود مرشد تربوي في داخل المدرسة.

وعندما تم الحديث عن اهم التحديات او المعيقات التي تواجه المرشد التربوي لكي يحقق أهدافه في المدارس الفلسطينية، وكانت استجاباتهم تتمثل في أن عدم وجود حصص للإرشاد التربوي مخصصة في جداول المدرسة تعتبر من اهم المعيقات امام المرشد التربوي حيث ان حصة المرشد التربوي متعلقة بظروف مختلفة فمثلا اذا كان المعلم يريد ان يعطي حصته للمرشد او لا يريد، وفي حال غياب احدى المعلمين، وهناك بعض من المعلمين او المديرين لا يدركون قيمة المرشد التربوي وعدم تعاون بعضهم مع المرشد وتكليفه بأعمال أخرى، وبالتالي فإن المرشد لا يؤدي دوره بشكل فاعل، بالإضافة الى المعيقات المادية والتي تتضمن عدم توفير غرف صفية خاصة للمرشد في بعض المدارس، وصعوبة في اعداد بعض من البرامج الارشادية لأنها تحتاج الى دعم مادي لكي يتم تطبيقها.

وايضا عدم تعاون بعض من الاهالي مع المرشد التربوي فهي من المعيقات التي تواجه المرشد التربوي حيث يسود التكتم وعدم الصراحة في كثير من الأمور التي تتعلق بالطلبة ورفض الاهل بإلقاء الضوء عليها.

وبالإضافة الى ذلك ضغط العمل الذي يتعرض له المرشد التربوي لأنه يعمل في مدارس تحتوي على اعداد هائلة من الطلبة وفي بعض المدارس ينقسم عمل المرشد بين مدرستين بسبب ضعف إمكانيات وزارة التربية والتعليم في توظيف مرشد في كل مدرسة، وأخيرا لا يوجد اشراف ولجان متابعة بالشكل المطلوب على عمل المرشد التربوي.

وأثناء المقابلة تم التطرق الى أكثر المشكلات السلوكية أو الانفعالية انتشاراً وتعتبر موضوعات ملحة وتحتاج الى تدخل فوري من قبل المرشد التربوي، ومنها مرحلة المراهقة والتغيرات المرافقة لها جسديا ونفسيا، وضعف التحصيل الدراسي، وحالات الغياب والتأخر الصباحي، والتسرب المدرسي، والتنمر المدرسي سواء كان لفظي او جسدي.

وكما عبر البعض عن مشاكل أخرى منتشرة في المدراس الفلسطينية كالتدخين وضغط الرفاق في سلوكيات غير صائبة، والالفاظ النابية التي يتلفظ بها بعض من الطلبة، والنشاط الزائد اثناء سير الحصص، ولاشك ان هذه المشاكل تنعكس بشكل سلبي على سير العملية التربوية.

وفي الحديث عن تقيم المرشدين التربويين العاملين في المدارس الفلسطينية وقدرتهم على أداء الأدوار المناطة بهم، حيث كانت استجابات الافراد تتمثل في ان تقييم المرشد التربوي من وجهة نظرهم تتمحور في عدة بنود فمن ناحية إدارية وهي كالالتزام، الحضور، المغادرة، ومن ناحية عملية توضح بأن هناك نوعين من المرشدين حيث ان النوع الأول من المرشدين هو الذي يقوم بإلقاء الضوء على المهمة التي تكلف بها، والرسالة التي يريد ان يؤديها، وهو يعمل بطريقة مهنية وبإتقان وسرية تامة، وأيضا يقوم هذا المرشد على متابعة الطلاب بشكل مستمر واجراء دراسات ميدانية لمتابعة الأوضاع والمشكلات النفسية المنتشرة في المدرسة، كما انه يخرج في حلول إيجابية، ويسعى نحو الابداع والابتكار، وان النوع الاخر من المرشدين (بعض المرشدين)، هم الذين ينشغلون بأمور أخرى حيث انه يقضي معظم وقته خارج غرفته الارشادية، وبالتالي عندما يتوجه الطلبة الى الغرفة الارشادية يجدونها مغلقة، وبالتالي فهو لا يعمل بشكل صحيح.

كما يوجد استجابات أخرى تشير الى ان هناك مرشد في بداية الخدمة والذي يحصل على تقييم جيدا جدا أو ممتاز، ومرشد اخر بعد مرور فترة زمنية يحصل على تقييم أقل، ومن المحتمل السبب في ذلك هو ان المرشد لا يحصل على تعزيز، او المرشد نفسه بحاجة الى تطوير لاستمرار الدافعية لديه، وبالتالي فإن عملية تقييم المرشد حاجة ضرورية في المدارس الفلسطينية.

وفي الحديث عن ابرز المهارات والكفايات التي يجب ان يمتلكها المرشد التربوي منها المهارات التدريبية كالخبرة في التعامل مع المشكلات المختلفة والقدرة على حلها، وحسن الاتصال والتواصل، والعمل بسرية تامة، وان يتحلى المرشد التربوي بالصبر والتعاون وقدرة على الانصات وحسن الاستماع، وتفهم الاخرين وكسف ثقتهم والقدرة تحمل ضغط العمل، ومن ثم مواكبة التطور في العلم واستخدام الأساليب الحديثة في مهنته، لجعل حصته الارشادية اكثر فاعلية وتشويقا للطلبة.

وعند نهاية المقابلة تم الحديث عن الموضوعات التي يتناولها المرشدين التربويين والتي تستحق التركيز والاهتمام بها كما انها تلبي احتياجات أطراف العملية التربوية، حيث كانت استجابات الافراد تتمثل حول مواضيع مختلفة: مشكلات التحصيل الدراسي، ومشاكل التأخر الصباحي، والغياب المتكرر، والتسرب المدرسي، والمشكلات النفسية كالتنمر والابتزاز الالكتروني في ظل انتشار مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي أصبحت متداولة في يد كل طالب، بالإضافة موضوعات حول التدخين، والتوجيه المهني للطلاب، حيث جميعها تعتبر موضوعات هامة.

وبناء على هذه المقابلات، توصلت الباحثة الى عدة استنتاجات وهي ان الحاجة الى المرشد التربوي هي ضرورية ومهمة، فهي جزء لا يتجزأ من العملية التربوية، لما له من دور فاعل في حل الكثير من المشكلات النفسية والتكيفية التي يتعرض لها الطلبة، حيث يسعى المرشد التربوي الى تحقيق الصحة النفسية والتوافق النفسي، وتحقيق اكبر قدر ممكن من التكيف داخل المدرسة وخارجها وهذا بدوره يساعد على النهوض بالعملية التعليمية ويجعلها اكثر فاعلية.

وكما لوحظ بأن هناك كثير من المعيقات التي تواجه عمل المرشد التربوي، بما فيها معيقات خاصة بالإدارة والهيئة التدريسية، ومعيقات مادية، ومعيقات متعلقة بظروف العمل للمرشد، حيث انها تشكل تحديا كبيراً امام عمله، وبالتالي فإن هذه المشاكل تعيق من العمل الملقى على المرشد التربوي وتمنعه من ان يؤدي عمله بشكل مثالي، لذلك لابد من توفير المناخ الملائم للمرشد التربوي والاهتمام الكافي لمساعدته على إتمام عمله الارشادي بكل كفاءة حتى يتسنى له التطور والتقدم في مسيرته المهنية.

وان المدراس هي عبارة عن مؤسسات تعليمية فيها العديد من الطلاب وفيها العديد من المشاكل الانفعالية والسلوكية التي تتزايد في المدارس الفلسطينية يوما بعد يوم، ولذلك ان نجاح المرشد التربوي يعتمد الى درجة كبيرة بالمهارات والكفايات التي يجب ان يمتلكها لتكون لديه القدرة الكافية على حل المشكلات المختلفة، وأيضا مساعدة الطلبة في امورهم الاكاديمية والاجتماعية والنفسية، والعمل على تحقيق التوافق النفسي والصحة النفسية والتي بدورها تنعكس إيجابيا على سير العملية التربوية والنهوض بها.

واخيراً فيما يتعلق بتقييم المرشد التربوي، حيث من المهم ان يكون هناك اشراف ومتابعة من قبل وزارة التربية والتعليم، وان كان موجودا يجب ان يكون بشكل افضل، حتى يتم دراسة وتحليل أداء المرشد التربوي لعمله ومستوى كفاءته في القيام بأعماله بشكل صحيح والحكم على مدى نجاحه، ومن ثم تقديم التعزيز المناسب لزيادة الدافعية لديه.