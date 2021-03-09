احتدام المنافسة بين السنوار وعوض الله على قيادة حماس في غزة

وطن: انتهت الجولة الأولى من الانتخابات على رئاسة حركة حماس في قطاع غزة دون الوصول الى مرحلة الحسم، حيث احتدمت المنافسة بين الرئيس الحالي للحركة في القطاع، يحيى السنوار، والقيادي نزار عوض الله، الذي كان قد تقدم بالجولة الأولى، فيما تجاوزه السنوار في الجولتين الثانية والثالثة وذلك دون أن يعبر نسبة الحسم.

وقد انتهت الجولات الثلاثة دون أن يعبر أي من المتنافسين نسبة الحسم التي تبلغ (50%) من أصوات الناخبين بالإضافة إلى صوت واحد".

ويُعدّ السنوار المولود في العام 1962 وتتحدر عائلته من مدينة عسقلان، من مؤسسي الجهازين الأمني والعسكري للحركة، وسبق أن خاض تجربة الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يُفرَج عنه في صفقة تبادل في عام 2011.

وتعود جذور عوض الله (63 عاما) إلى قرية حمامة قرب عسقلان، وكان مقربا من مؤسس الحركة، الشيخ أحمد ياسين، لكنه قليل الظهور على المنصات الإعلامية.

وكانت الانتخابات الداخلية للحركة، قد بدأت الشهر الماضي باختيار ممثلي الأقاليم أو المناطق التي بدورها أفرزت مجلسا جديدا للشورى، والذي وقع على عاتقه اختيار أعضاء المكتب السياسي للحركة مساء اليوم.

وتمر الانتخابات الداخلية لحماس بعدة مراحل، تبدأ باختيار ممثلي المناطق الذين يتوجب عليهم انتخاب ثلاثة مجالس شورى فرعية في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، ينتخب أعضاؤها بدورهم ثلاثة مكاتب سياسية فرعية، ثم يجري انتخاب رئيس وأعضاء المكتب السياسي العام للحركة.