مقتل الفتى محمد عدس وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في جلجولية بالداخل المحتل

وطن: قُتِل طفل وأُصيب آخر، مساء اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في جلجولية، بالداخل المحتل.

وذكر موقع "عرب 48" أن الطفل القتيل محمد عدس يبلغ من العمر 15 عاما، فيما يبلغ عمر المصاب 12 عاما، وقد وصفت إصابته بالحرجة.

يذكر أن مدينة أم الفحم شهدت يوم الجمعة الماضي، الخامس من الشهر الجاري، تظاهرة حاشدة للأسبوع الثامن على التوالي، احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام، وعدم لجمها هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.