إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية في محافظة الخليل يوم غد الأربعاء
09.03.2021 08:26 PM
وطن: أعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية في جميع انحاء المحافظة يوم غد الاربعاء الموافق 10-3-2021.
وذلك بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في محافظة الخليل.
قرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية في جميع انحاء المحافظة يوم غد ألاربعاء الموافق ١٠-٣-٢٠٢١ مع تمنياتنا السلامة للجميعPosted by محافظة الخليل"Hebron governorate" on Tuesday, March 9, 2021