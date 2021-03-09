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إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية في محافظة الخليل يوم غد الأربعاء

09.03.2021 08:26 PM
إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية في محافظة الخليل يوم غد الأربعاء

وطن: أعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع  المؤسسات الحكومية والمصرفية  في جميع انحاء المحافظة يوم غد الاربعاء الموافق 10-3-2021.

وذلك بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في محافظة الخليل.

 

قرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية في جميع انحاء المحافظة يوم غد ألاربعاء الموافق ١٠-٣-٢٠٢١ مع تمنياتنا السلامة للجميع

Posted by ‎محافظة الخليل"Hebron governorate"‎ on Tuesday, March 9, 2021

 

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