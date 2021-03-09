إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية في محافظة الخليل يوم غد الأربعاء

وطن: أعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية في جميع انحاء المحافظة يوم غد الاربعاء الموافق 10-3-2021.

وذلك بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في محافظة الخليل.