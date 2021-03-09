الشرطة: سرقة 90 ألف شيقل ومصاغ ذهبي من محل صرافة في رام الله، والقبض 3 أشخاص مشتبه بهم

وطن: كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة محل صرافة وسرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية بقيمة 90 الف شيقل في رام الله.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ان صاحب محل صرافة تقدم بشكوى لإدارة المباحث العامة حول تعرض محله للصرافة للسرقة والخلع من قبل اشخاص مجهولين وسرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية بقيمة 90 الف شيقل.

ومن خلال اجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل ادارة المباحث العامة تم التوصل لمعرفة الاشخاص المشتبه بهم في عملية السرقة وقبضت الشرطة على 3 اشخاص وضبطت بحوزتهم المسروقات.



واكدت الشرطة انه تم احالة الاشخاص الثلاثة والمضبوطات الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.