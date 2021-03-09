أهمية الإرشاد النفسي لطلبة المدارس

كتبت: جين عاصي

طالبة ماجستير برنامج الارشاد النفسي والتربوي

جامعة النجاح الوطنية

ان أداء الواجب ينبع من انتماء الفرد لجماعة صغيرة، ثم انتمائه لجماعة أكبر فأكبر حتى يشمل الوطن كله، بهذا تتقدم الشعوب والأمم، والتنشئة هي المسؤولة عن تعليم الطفل وتدريبه على أداء الواجبات، والانتماء شديد الصلة بالولاء، وكلاهما مشبع بالحب، وما أجمل ان يحب الطفل اسرته ومدرسته ومدينته ووطنه والبشرية بأكملها.

نخطئ إذا اعتقدنا بأنه يمكن ان تمر فترة معينة من حياتنا، نسلكها بدون عقبات وصراعات، وجميعنا نتساءل ما الذي يجعل ابناءنا يكررون السلوك نفسه الذي طالما حذرناهم منه، وطالما عوقبوا عليه، ونسأل ما الذي يجعلهم يرفضون القيام بالواجبات التي طالما نوجههم للقيام بها، ومن هنا كانت نقطة البداية لتوجيه التركيز على واقع الارشاد التربوي في المدارس الفلسطينية، وذلك من خلال اجراء مقابلاتٍ مع أطرافٍ تربوية ذات صلة من (معلمين/مدراء ومرشدين)، وطرح مجموعة من الأسئلة تسلط الضوء على هذا الجانب الذي قلّ ما يتم التركيز والحديث عنه.

حين ينتقل الانسان من منطقة التصور العقلي الى قلب الحدث يرى ويسمع ما لم يتوصل اليه خياله المحدود عن فكرة او موضوع ما، وهذا ما حدث لي خلال المقابلات التي أجريتها مع الأطراف التربوية وطرح اسئلتي المتنوعة عليهم.

وبدأنا حديثنا عن أهمية ممارسة العمل الارشادي داخل المدرسة، ووجود مرشدين تربويين مهنيين وذي كفاءة عالية، خاصةً في ظل الظروف الراهنة الصعبة التي يعيشها المجتمع في الوقت الحالي من: زيادة الضغوطات النفسية، والاقتصادية والسياسية والثقافية. وانتشار الامراض والاوبئة وارتفاع معدل العنف والقتل حيث وصفه البعض بعصر القلق. وشددت معظم الإجابات على أهمية الارشاد التربوي في المدارس الفلسطينية والحاجة الماسة إليه، وتفعيل دور المرشد بشكل حقيقي، لان فائدته لا تعود على الطالب فقط، بل تشمل كافة الأطراف التربوية من (معلمين/إدارة/اهل/مؤسسات ومجتمع محلي)، على أمل الوصول إلى مجتمع أكثر صحي واعي ومستبصر لذاته وفعال، قادر على حل مشكلاته، ومنتج في مجتمعه، حيث تبدأ هذه العملية من الطالب.

ومن الملفت في بعض الإجابات انها ركزت على ضعف او حتى فقدان أهمية وجود مرشد تربوي، وممارسة العمل الارشادي داخل المدارس وبالتحديد في مدارسة الضفة الغربية التي تخضع لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية. وتم عمل مقارنات بينها وبين مدارس منطقة القدس التي تخضع لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلي، فعبروا ان هناك فجوة كبيرة في واقع ممارسة العمل الإرشادي وإدراك أهميته، وأهمية وجود المرشد التربوي داخل المدارس، فبينوا ان مدارس منطقة القدس تمارس العمل الارشادي بشكل فعال وحقيقي وتعطي المرشدين التربويين المساحات والامكانيات الكافية للممارسة العمل الارشادي على أكمل وجه.

بينما في مدارس الضفة الغربية، وجزء كبير منها مازالت مدارس تقليدية وسلطوية في اساليبها التربوية والتعليمية، تهدف الى تطويع الطالب بالقوة للالتزام بالنظام، دون تفهم واحترام لرغباته واحتياجاته، وأسلوب التعليم المبني على التلقين والحفظ، على حساب تشجيع التفكير والبحث والابداع، الامر الذي يحد من انطلاق وتطور أبنائنا فكريا واجتماعيا، بالإضافة، ان مدارس الضفة الغربية لديها نظرة سلبية للعمل الارشادي التربوي ودور المرشد وطبيعة الخدمات التي يقدمها، فتقابل بالرفض والاستهزاء، والابتعاد كل البعد عن أي نوع من المساعدة والتعاون لهذه المرشد داخل المدارس.

وتناولت المقابلات أيضا جانب بالحديث عن طبيعة التحديات والمعيقات التي تواجه الارشاد التربوي في المدارس الفلسطينية، فتبين انها تعود الى خمسة معيقات متعلقة بـ (الإدارة/ المعلمين/الطالب/الاهل والمجتمع)، فالجانب الذي يتعلق بالإدارة، كانت معظم وجهات النظر ترى ان غالبية الإدارات المدرسية هي إدارات تقليدية لا تتفهم ولا تتقبل التغيير، كما انها لا تُعطي للمرشد التربوي الإمكانيات والصلاحيات الكافية لممارسة عمله الارشادي على أكمل وجه.

اما بالنسبة للمعلمين، فتبين من خلال حديثهم ان هناك عدم تقبل واضح لوجود المرشد التربوي بينهم، ورفضهم التعاون معه باعتباره شخص مرتاح لا يقوم بعمل شيء، او انه عيون الإدارة بينهم، فمن بعض الإجابات كانت:

(لا أرى أهمية لوجود المرشد فهو يتقاضى راتبه ولا يبذل الجهد الذي نبذله نحن المعلمون مع الطلبة، الاهل هم المسؤولون عن تربية أبنائهم، فنحن حين يزعجنا أحد التلاميذ بشكل متكرر نستدعي أحد افراد العائلة، وقتها ما فائدة المرشد...).

بالنسبة للمعيقات المتبقية كانت الإجابات متشابهة، حيث تبيّن قلة معرفة هذه الأطراف التربوية لماهية العمل الارشادي ودور المرشد التربوي في المدارس، والأسواء من ذلك الأفكار السلبية المسبقة والسائدة لديهم عن المرشد التربوي والخدمات التي يقدمها سواء كانت توقعات مرتفعة او منخفضة لهذه الخدمة، بالإضافة الى النظرة السلبية للشخص الذي يتوجه للمرشد التربوي أي المقصود (الوصمة) باعتبار انه شخص مريض / لديه مشاكل نفسية وغيرها من الأفكار السلبية.

واستكملنا حديثنا فيما يتعلّق بطبيعة المشكلات السلوكية او الانفعالية التي تواجه المدارس الفلسطينية وتحتاج الى تدخل ملح.

أجمعت الإجابات وبالدرجة الأولى الى التطور التكنولوجي السريع والذي يساء استخدامه بالطريقة الصحيحة، بالإضافة الى الانفتاح الغير الآمن لشبكات التواصل الاجتماعي والتي يزداد عليها الطلب بالوقت الحالي، نظرا للظروف التي يعيشها المجتمع من اغلاقات مستمرة وفترات الحجر الصحي الطويلة، حيث المتنفس المتاح في هذه الأيام هو الاستخدام الزائد للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما عبر البعض عن الكثير من المشكلات السلوكية المنتشرة بالمجتمع ومن أهمها ظاهرة التنمر سواء داخل المدرسة او خارجها او حتى على وسائل التواصل الاجتماعي بشتى اشكاله، وأيضا الى ظاهرة العنف المنتشرة بين فئة المراهقين، والعنف الاسري، والتفكك الاسري أيضا، والذي ينتجع عنه الكثير من المشاكل كالحرمان / الإهمال ومشاعر الخوف وفقدان العديد من القيم المجتمعية والاخلاقيات. كما تم الإشارة الى ظاهرة التسرب المدرسي والتي هي بتزايد مستمر لدى الطلاب، والتي تعود أسبابها لعدة عوامل ومنها الاقتصادية / الاجتماعية وغيرها من الأسباب. وتم التطرق أيضا الى طبيعة المراحل العمرية التي يمر بها الطالب وبوجه التحديد مرحلة المراهقة، حيث عبروا انه هناك عدم وعي كافي في فهم طبيعة ومتغيرات هذه المرحلة، وما هي الاحتياجات والرغبات التي تتوقف عليها، وبالتالي نجد ان أكثر الفئات التي تعاني من مختلف المشكلات والانحرافات السلوكية هي فئة المراهقين.

وأكملنا الحديث بسؤال كيف تقيم عمل المرشد التربوي في المدارس الفلسطينية، وما طبيعة الكفايات والمهارات التي وجب على المرشد التسلح بها للقيام بالعمل الارشادي على أكمل وجه؟

فكان هنالك اختلاف في الآراء ووجهات النظر حول هذا الموضوع، فمنهم من أشاد ومدح بالعمل الارشادي ودور المرشد التربوي، وان هناك تطور وتقدم بهذا الجانب ويأخذ المساحة والامكانيات الكافية لتطبيقه بشكل حقيقي، ومع كافة الأطراف التربوية، ولكن البعض كان لديه تحفظ للعملية الارشادية ودور المرشد داخل المدارس الفلسطينية وبالتحديد مدارس الضفة الغربية حيث مازال هناك اتجاهات سلبية نحو الارشاد التربوي وعمل المرشد التربوي.

اما بالنسبة للمهارات والكفايات الواجب امتلاكها من قبل المرشد التربوي كي يقوم بعمله الارشادي بكل كفاءة، لخدمة كافة الأطراف التربوية، كانت واسعة وكبيرة ومنها: في الدرجة الأولى الايمان بالنفس وبالعمل الارشادي للوصول به الى أسمى الدرجات، والتمسك بأخلاقيات المهنة وتطبيقها بكل صدق وامانة، والتمسك أيضا بقيم واخلاقيات المجتمع، بالإضافة الى القدرة على بناء علاقات مهنية واضحة وصحيحة تقوم على مساعدة الفرد وتنميته بكافة الجوانب النفسية والاجتماعية والانفعالية والسلوكية للوصول به الى توافق نفسي وصحة نفسية متينين.

وأخيرا وليس آخرا القدرة على مواكبة التطورات والتغيرات العلمية ذات الصلة بالعمل الارشادي وتطبيقه على ارض الواقع، وكان ضمن الإجابات بعض النصائح التي قدمت الى المرشدين التربويين وهي: ضرورة العمل على تطوير الذات والمهارات والقدرات من خلال مواكبة التغيرات والتطورات المتعلقة بالعمل الارشادي التربوي، والاستمرار بالقراءة والمطالعة على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة الى المشاركة بالتدريبات والاستكمالات وورشات العمل والندوات بهدف التطور وتبادل الخبرات والاستفادة منها.

وتم انهاء المقابلة بسؤالٍ أخير يتعلق بالموضوعات الارشادية التي يتم طرحها من قبل المرشدين داخل المدارس الفلسطينية ومدى ملاءمتها لاحتياجات الأطراف التربوية.

بشكل عام كانت الإجابات تؤكد ان المواضيع التي تطرح نوعا ما ملائمة ومناسبة لاحتياجات الأطراف التربوية، ولكن عبروا انه من الضروري ان تتمتع الخطط الارشادية التربوية بالمرونة، وقابلة للتعديل، حتى تستطيع التعامل مع أي ظروف طارئة قد تحدث، سواء داخل المدرسة او خارجها. وشددوا أيضا ان التغيير والتقدم ومواءمة الاحتياجات يعتمد على مدى كفاءة المرشد التربوي ورغبته وايمانه بالعملية الارشادية التربوية.

وبالنهاية وبغض النظر عن أي سلبيات او تعليقات حول موضوع الارشاد التربوي سواء كانت سلبية او إيجابية، فمن وجهة نظري ان هنالك أهمية كبيرة لوجود الارشاد التربوي بالمدارس وتفعيل دور المرشد بشكل حقيقي لما له فائدة على كافة الأطراف التربوية، حيث يعتبر ركيزة من ركائز الجانب التربوي في المدرسة. كما ان المرشد التربوي يعزز جانب الصحة النفسية والعاطفية لدى كافة الأطراف التربوية، ويضيف الإحساس بالطمأنينة والأمان لديهم. كما انه يحول المدرسة من مكان تعليمي بحت الى بيئة آمنة للطالب يستطيع من خلالها تنمية قدراته بجميع الجوانب النفسية والاجتماعية والانفعالية، وتعزز طرق الاتصال والتواصل مع كافة الأطراف التربوية المختلفة.