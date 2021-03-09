سلطات الاحتلال تبلغ أصحاب 10 مبانٍ بالهدم في القدس المحتلة

وطن: أبلغت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، أصحاب 10 مبانٍ في قرية الجيب، شمال غرب القدس المحتلة بهدمها.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت مباني المواطنين بمحاذاة جدار الفصل العنصري وسط قرية الجيب، وصورتها والصقت 10 إخطارات هدم عليها.

وأضافوا أن من بينها منازل ومخازن وقاعة أفراح تعود للأسير في سجون الاحتلال شكري أبو دية، كما أن المباني تعود لعائلات: أبو حمود، وأبو دية، وزعل.

وكانت قوات الاحتلال قد اخطرت اليوم، بهدم غرفة زراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، تعود للمواطن أحمد محمد عوض الله.