59 وفاة و7072 إصابة جديدة بـ" كورونا" في الأردن

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 59 حالة وفاة و7072 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت الصحة الأردنية، في بيانها، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (442,202)، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (61,678) حالة، والوفيات إلى 5046 حالة.

في السياق ذاته، أعلن وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الاردني محمد أبو قديس، تعليق الدوام الوجاهي لطلبة التوجيهي وطلبة الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال اعتبارا من غد، وحتى اشعار آخر.