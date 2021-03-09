الشرطة تحرر 60 مخالفة وتغلق 240 محلا لمخالفتهم إجراءات السلامة في الضفة

وطن: أعلنت الشرطة عن تحرير 60 مخالفة، وإغلاق 240 محلا لمخالفتهم إجراءات السلامة، في الضفة.

وأغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية صالات أفراح وبيوت عزاء ومحال تجارية وحررت مخالفات لغير الملتزمين في ضواحي القدس.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن "شرطة ضواحي القدس وقوة من الأجهزة الأمنية في المحافظة نفذت خلال الساعات الماضية عدة جولات تفقدية في بلدات شمال غرب وشمال وجنوب شرق القدس لمتابعة قرار الاغلاق".

وأوضحت أنه تخلله تحرير 40 مخالفة سلامة عامة ومرورية وأغلقت صالة أفراح وبيت عزاء و200 محل تجاري لغير الملتزمين.

وفي قلقيلية، حررت الشرطة مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية لعدم الالتزام بقرار الإغلاق وإجراءات السلامة العامة.

وذكرت أن شرطة المحافظة قامت بتحرير 20 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات كما قامت بإغلاق 40 محلا تجاريا.

وأضافت الشرطة أن الالتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

في سياق متصل، ألقت الشرطة في جنين القبض على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية.

وأوضحت أنه تم القبض على 16 مطلوبًا للعدالة وتم تنفيذ 11 مذكرة قضائية كما وضبطت 6 مركبات غير قانونية في جنين.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولا.