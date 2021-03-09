تسعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة بالأسر

وطن: دخل اليوم ، تسعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

- الأسير وجيه عبد الرحمن أبو العون (41 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 09 /03/ 2002، وهو محكوم بالسجن 21 عاماً.

- الأسير أنس كمال مصطفى المسالمة (37 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه 20 ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/ 3/ 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير بسام سليم عبد الرحمن أبو سفاقة (43 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/ 3/ 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير أحمد خالد عبد اللطيف جيوسي (41 عامًا)، من طولكرم، دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسّجن35 مؤبد و10 سنوات.

- الأسير بسام سليم عبد الرحمن أبو سفاقة من طولكرم ،دخل عامه ال20 ، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة 18 مرة، ومعتقل منذ عام 2002.

- الأسير حلمي عبد الكريم هماش (43 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/ 3/ 2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير أحمد صلاح (44 عامًا)، من بيت لحم ، دخل عامه الثامن عشر ، وهو محكوم بالسّجن 21 مؤبد و50 عامًا، علمًا أنه ومنذ أربع سنوات لم تتمكن شقيقته الوحيدة من زياته، حيث تتذرع سلطات الاحتلال "بعدم وجود صلة قرابة"، يُشار إلى أن الأسير صلاح أُصيب إصابات بليغة في انتفاضة الأقصى، وذلك قبل اعتقاله عام 2004، كما وفقدَ والدته عام 2009.

- الأسير أنس راشد أحمد حثناوي من مدينة جنين، دخل عامه الـ18في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 27عاماً ودخل الأسير أيوب نعمان محمد عفانة (28 عامًا)، من سكان محافظة القدس، عامه الثالث على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/ 3/ 2018، وهو محكوم بالسجن 4 أعوام.