محافظة قلقيلية توفر 10 مولدات أكسجين منزلية لصالح المستشفيات لمواجهة "كورونا "‎

وطن: سلم محافظ قلقيلية، اليوم الثلاثاء، اللجنة الطبية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا بالمحافظة، 10 مولدات أكسجين منزلية، لخدمة المرضى.

وبين رواجبة أن هذه الأجهزة تم شراؤها من خلال حملة التبرعات التي اطلقتها المحافظة لدعم القطاع الصحي في المحافظة، مع بداية العام الجاري، لافتاً إلى أن شراء الاجهزة جاء بعد الازدياد الملحوظ على مولدات الاكسجين المنزلية، في ظل ارتفاع اعداد المصابين يوميا بالمحافظة.

وشكر مدير مستشفى درويش نزال الحكومي رامز عبد الله، دعم المجتمع المحلي، ومساندته القطاع الصحي في ظل الجائحة، مشيرا إلى أن هذه الاجهزة ستوفر على المريض الوقت والجهد الذي يبذله في ذهابه الى المستشفى لتلقي العلاج والحصول على الأكسجين، ما يسرع من عملية شفائه.

وبين أنه يمكن الحصول على المولد من خلال التواصل مع ادارة المستشفى، وفق الآليات المتبعة.