الوزير غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي القائمة والمستقبلية





وطن: التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم عبر النظام المرئي مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار ، حيث بحث معه آخر التطورات في تنفيذ البرامج التطويرية لقطاع المياه و الممولة من البنك الدولي .

وبحث النقاش التقدم المحرز في المشاريع الإستراتيجية التي يتم تمويلها من البنك الدولي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وأهمها برنامج محطة التحلية المركزية والأعمال المصاحبة لها وعلى وجه الخصوص المرحلة الأولى من مشروع الأعمال المصاحبة في الجنوب والوسط الممول بشكل مشترك من البنك الدولي والصندوق، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي لإنشاء وحدة تزويد المياه على مستوى الجملة ، ومشروع تطوير إدارة نظام الصرف الصحي في غزة بما يضمن استمرارية التشغيل والصيانة بشكلٍ مستدام، كما تطرق النقاش الى التقدم المحرز في مشروع معالجة المياه العادمة في محافظة الخليل، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها بدعم من البنك الدولي والجهات المانحة.

وثمن المهندس غنيم دعم عملية الإصلاح لقطاع المياه و دعم البنك الدولي لعملية إنشاء وحدة تزويد المياه على مستوى الجملة والعمل على تطوير برنامج بناء القدرات لمزودي الخدمات من خلال المشاريع القائمة والمستقبلية .

و في نهاية اللقاء، أكد شانكار على دعم التوجهات والسياسات المتخذة من قبل رئيس سلطة المياه لتطوير قطاع المياه مؤكدا دعم البنك الدولي كشريك رئيسي لتطوير قطاع المياه وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية.