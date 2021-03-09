محافظ أريحا يصدر قرارا بإغلاق أي فيلا مؤجرة في حال ارتكاب صاحبها او مستأجرها مخالفة تمس النظام العام

وطن: أصدر محافظ أريحا والأغوار جهاد يوسف "أبو العسل"، اليوم الثلاثاء، قرارا بإغلاق أي فيلا مؤجرة في حال ارتكاب صاحبها او مستأجرها مخالفة تمس النظام العام.

وقال المحافظ: "في ظل عدم وجود تشريع ينظم عمل هذه الفلل وتوخيا لتحقيق المصلحة العامة، فإنه سيتم اغلاق أي فيلا مؤجرة في حال ارتكاب صاحبها او مستأجرها مخالفة تمس النظام العام.

وأشار إلى أن مخالفة النظام العام تشمل الأمن العام والأخلاق العامة، الصحة العامة، الآداب العامة، أو فيها اعتداء على الحريات العامة وحقوق المواطنين داخل المحافظة.

ودعا المحافظ يوسف كافة الدوائر والمؤسسات المعنية وذات العلاقة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

ولفت إلى أن أحكام هذا القرار تسري من تاريخه، ويستمر العمل به لحين صدور نظام عن مجلس الوزراء ينظم عمل هذه الفلل.