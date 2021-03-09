120 منظمة أهلية تطالب بإلغاء القيود المفروضة على الترشح في الانتخابات التشريعية

وطن: أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم، عريضة تحمل توقيع أكثر من 120 منظمة أهلية فلسطينية تُطالب الرئيس محمود عباس بتعديل قانون الانتخابات الفلسطينية لضمان المشاركة الأوسع لكل المواطنين وضمان تحصين الانتخابات مجتمعياً من خلال إلغاء كافة القيود المفروضة على الترشح في انتخابات المجلس التشريعي.

وطالبت العريضة الرئيس عباس بإلغاء الشرط المتعلق بقبول الاستقالة لرؤساء وموظفي المنظمات الأهلية وغيرها من الهيئات العامة، وكذلك تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى ثلاثة وعشرين عاماً، ورفع الكوتا النسوية، وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وحل قضية المحكوميات.

كما دعت الفصائل والقوى الفلسطينية إلى مواصلة عملها للمصادقة على التوصيات التي أجمعت عليها خلال اجتماعات القاهرة في التاسع من شباط 2021.



وفيما يلي نص العريضة:

سيادة الرئيس/ محمود عباس.. المحترم،

تحية واحتراماً،

تتوجه إليكم المنظمات الأهلية الموقعة على هذا النداء بفائق الاحترام والتقدير، وتشير إلى أنها استبشرت خيراً بالمرسوم الرئاسي الصادر في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي بإجراء الانتخابات العامة بشقيها التشريعية والرئاسية، وكذلك باتفاق الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية في القاهرة في التاسع من شباط، والذي تضمن الكثير من القضايا ومن بينها مجموعة من التوصيات التي شكلت مطلباً مهما لنا ولمنظمات المجتمع المدني وغيرها من أجل تحصين الانتخابات، وضمان مشاركة أوسع من قطاعات مجتمعنا الفلسطيني في هذه الانتخابات تصويتا وترشيحا، وبما يعزز حقها في المشاركة السياسية. وخاصة إلغاء الشرط المتعلق بقبول الاستقالة لرؤساء وموظفي المنظمات الأهلية وغيرها من الهيئات العامة، وكذلك تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى ثلاثة وعشرين عاما ورفع الكوتا النسوية وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين وحل قضية المحكوميات.

إن عدم إصدار مرسوم بالمصادقة على هذه التوصيات يشكل تجاوزاً للإجماع الوطني، والذي أكد عليه اتفاق الفصائل بالقاهرة والإرادة المجتمعية التي تمثلت في ارتفاع عدد المسجلين في السجل الانتخابي إلى نسبة 93%، وأيضا إلى حرمان مئات الآلاف من أبناء شعبنا سواء الشباب والنساء وكذلك قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والذين من حقهم في الترشح للانتخابات وغيرها، إضافة الى أنه سيعمل على ارباك قطاع الناخبين وتعميق حالة التهميش لهم بشكل أكبر.

إننا نطالب الرئيس محمود عباس بضرورة إصدار مرسوم رئاسي لتعديل القرار بقانون رقم 1 للعام 2007 بشأن الانتخابات العامة بما يضمن تحقيق التوصيات الواردة في اتفاق الفصائل بالقاهرة والتي تشكل إحدى الضمانات الحقيقية لاحتضان هذه الانتخابات ومشاركة أوسع قطاعات شعبنا فيها.

وندعو الفصائل والقوى الفلسطينية إلى مواصلة عملها للمصادقة على توصياتها لضمان تمتع جميع قطاعات شعبنا بحقهم في المشاركة السياسية.

كما ندعو إلى مشاركة قطاعات شعبنا وبخاصة الشباب والنساء والعاملين في منظمات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات المتضررة من أجل المساهمة والمشاركة الفاعلة بالمطالبة بتعديل قانون الانتخابات وتبني هذه التوصيات المهمة والتي تمثل حقا لهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



المنظمات الأهلية الموقعة على العريضة:

اتحاد لجان العمل الزراعي - الاتحاد العام للمراكز الثقافية - الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس - الإغاثة الزراعية - مركز الميزان لحقوق الإنسان - الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين بقطاع غزة - الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون - الجمعية الزراعية التنموية - الحملة الشبابية "بدنا انتخابات" - المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) - المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان - المركز الفلسطيني للزراعة الحيوية - المستقبل لرعاية ضحايا العنف - المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية - بال ثينك للدراسات الاستراتيجية - جمعية اتحاد لجان المرأة الفلسطينية - جمعية التضامن الخيرية - جمعية التغريد للثقافة والتنمية - جمعية التنمية الزراعية - جمعية التوبة الخيرية - جمعية الثقافة والفكر الحر - جمعية الخدمة العامة - جمعية الخريجات الجامعيات - جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية - جمعية الساحل للتنمية والتطوير - جمعية السطر الغربي لتطوير الريف وتنمية المزارع - جمعية العطاء الخيرية - جمعية الغد المشرق لابناء البلد - جمعية الفخاري للتنمية الريفية - جمعية الكرمل للثقافة والتنمية المجتمعية - جمعية المستقبل الخيرية - جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة - مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين - جمعية الوليد الخيرية - جمعية أرض الإنسان الخيرية الفلسطينية - جمعية أطفالنا للصم - جمعية برامج التربية للطفولة المبكرة الفلسطينية - جمعية بيتنا للتنمية والتطوير المجتمعي - جمعية بيسان الخيرية - جمعية تنمية الشباب - جمعية حنان للثقافة والتنمية المجتمعية - جمعية دير البلح للتنمية المجتمعية والطفولة - جمعية رابطة الخريجين المعاقين بصريا - جمعية رعاية المعوقين - جمعية رؤيا لتنمية القدرات - جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية - جمعية سلسبيل لمستقبل المرأة والطفل - جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل - جمعية فلسطين لكرة القدم البتر - جمعية لجان الرعاية الصحية - جمعية منتدى التواصل - جمعية منتدى تطوير تعليم الشباب - جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل - جمعية المنال لتطوير المرأة الريفية - مركز أبحاث الاراضي - مركز الإرشاد التربوي - مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة - مركز الدراسات النسوية - مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان - مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" - مركز بيسان للبحوث والإنماء - مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية - مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان - مركز شؤون المرأة غزة - معهد الأبحاث التطبيقية القدس (أريج) - منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - هيئة الهلال الفلسطيني للإغاثة والتنمية - هيئة دار الشباب للثقافة والتنمية - جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية - اتحاد لجان الرعاية الصحية - مركز الديمقراطية وحقوق العاملين - الجمعية الفلسطينية للتنمية والاعمار "بادر" - جمعية البرامج النسائية - مركز العلم والثقافة - جمعية المزارعين الفلسطينيين "شمال غزة" - اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين - الجمعية الأهلية لتطوير النخيل والتمور - المركز العربي للتطوير الزراعي - المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية - جمعية المزارعين الفلسطينيين - مركز المغازي الثقافي - مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي - جمعية النجدة الاجتماعية - جمعية مركز خزاعة للزراعة المستمرة - مؤسسة غسان كنفاني - جمعية بسمة للثقافة والفنون - جمعية أفاق جديدة- النصيرات - جمعية العنقاء للتنمية المجتمعية - الجمعية الشرقية للزراعة والتطوير - جمعية المرأة العاملة للتنمية - مركز إبداع المعلم - جمعية تنمية المرأة الريفية - مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية - جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير - منتدى غزة للزراعة الحضرية وشبه حضرية - جمعية الوفاق للإغاثة والتنمية - فارس العرب للتنمية والاعمال الخيرية - جمعية المعاقين حركيا - برنامج غزة للصحة النفسية - جمعية أجيال للإبداع والتطوير - جمعية بيت المستقبل - جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي - مركز الاعلام المجتمعي - نادي السلام الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة - شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة - مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي - جمعية مناصرة حقوق الإعلاميين - جمعية الرواد للثقافة والفنون – نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة.



شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تضم في عضويتها 145 منظمة أهلية.