تعقيبا على تصريح اشتية .. شبكة المنظمات الاهلية لوطن: يجب الغاء القرار بقانون بشأن تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ولا حوار مع الحكومة على بنود القانون

رام الله - وطن: قالت المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات الأهلية دعاء قريع ان موقف المجتمع المدني من تصريحات رئيس الوزراء التي اطلقها اليوم، "هو إلغاء القرار بقانون بشأن تعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

واوضحت قريع في حديث لوطن ان المجتمع المدني ليس ضد الحوار مع الحكومة ولكن الحوار يجب ان يكون على قاعدة إلغاء القرار بقانون رقم 7 لعام 2021.

وتابعت قريع ان المجتمع المدني يرفض الحوار على بنود القانون، مشيرة الى ان ما صدر عن اشتية اليوم ليس واضحا فهو لم يجمد بعض بنود القانون بل اوصى بذلك، متسائلة " بماذا اوصى ولمن اوصى، لا احد يعلم".

ولفتت قريع ان مطلب المجتمع المدني منذ البداية هو فتح حوار مع الحكومة، لان هذا جزء من عمله لكن الحوار لن يكون على قاعدة هذا القرار بقانون لان جميع بنوده تضرب وتعرقل العمل الاعلي .

وتابعت قريع "ما صرح به رئيس الوزراء جيد كتوجه ومناخ ولكن القانون هنا ساري وتجميده لا يتم بقرار مجلس وزراء فهو لا يمتلك صلاحية إلغاء وتجميد قانون".

وأوضحت "اذا كانوا مصرين على كلمة تجميد كخطوة فيجب أن يتم ذلك بقرار بقانون. من جهة أخرى الحوار ليس مرفوضا في المبدأ ولكن إذا اعتقدوا أن المؤسسات يمكن أن تحاور كي يصدر قرار بقانون جديد قبل انتخاب المجلس التشريعي الجديد فهذا لن يتحقق فنحن ضد القرارات بقانون على الشاكلة التي تتم فيها. ونحن متمسكون بموقفنا جميعا".

وقالت قريع ان "التجميد يجب ان يكون عبر قرار بقانون وهو ما يعني إلغاء، وليس على قاعدة الوعد وقرار مجلس وزراء".

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد أوصى اليوم الثلاثاء، بتجميد البنود الخلافية بتعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الاسبوعية " وصلتنا ملاحظات ومخاوف من بعض مؤسسات المجتمع المدني متعلقة ببعض بنود القانون الذي جرى تعديله" في اشارة الى التعديلات التي جرت على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية."

وأكد اشتية ان المجتمع المدني هو رديف وشريك وسند لمؤسسة الدولة، ولعب ويلعب دور خدماتي وقانوني مساند في مواجهة الاحتلال وتعزيز لحمة المجتمع والمساهمة في التنمية وتعزيز صمود الناس والمحافظة على قيم العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة.

وأكد اشتية على انفتاح الحكومة على مراجعة التعديلات المطروحة بما يزيل اي لبس او مخاوف وسوف تشرع الحكومة في حوار مع ممثلي المجتمع المدني للتوافق على النصوص التي تعزز الشفافية والحكم الرشيد للعمل المشترك لمواجهة الضغوط الاسرائيلية وجماعات التحريض، وإلى حين استكمال الحوار نوصي بتجميد العمل بالبنود التي بحاجة الى تفاهم اكبر .

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يذكر ان مجلس منظمات حقوق الإنسان قد أكد في وقت سابق لوطن تعقيبا على تصريحات اشتية ان موقف مؤسسات المجتمع المدني لا يزال على حاله بشأن رفض التعديلات التي أجريت على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

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وكانت مؤسسات المجتمع المدني قد اعربت في وقت سابق عن رفضها المطلق للقرار بقانون بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته الذي نُشر في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) بتاريخ 02/03/2021.

وقالت المؤسسات في مؤتمر صحفي عقدته في مقر شبكة وطن الإعلامية ان هذا القرار بقانون يأتي في إطار سيل من القرارات بقوانين المستمرة التي تصاغ بنهج السرية الكاملة وفي الغرف المغلقة، وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي بتاريخ 15/01/2021 بالدعوة لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وفي ظل التدهور الكبير والمتسارع الحاصل في النظام السياسي الفلسطيني ككل، على الرغم من أن قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 الذي أقره المجلس التشريعي من القوانين الفلسطينية يعتبر من القوانين المتطورة في المنطقة العربية.

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