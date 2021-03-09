الصحة: نسبة إشغال المشافي ما زالت عالية وأزمة في أسرة العناية المكثفة

وطن: قال مدير عام المشافي في وزارة الصحة د. نجي نزال، إن نسبة الإشغال ارتفعت في كافة المشافي ومراكز علاج كورونا، فيما أكد منسق الأسِرّة في وزارة الصحة عنان راشد أن نسبة إشغال أسرّة العناية المكثفة بلغت ما يقارب 99% في مجمل المحافظات في ظل الارتفاع الهائل للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية نتيجة ازدياد أعداد الاصابات بفيروس كورونا.

وأضاف نزال في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن ما ساهم في نسبة الاشغال العالية للمشافي هو سرعة الانتشار وحدة الأعراض للطفرات الجديدة، وخاصة لفئات في سن الشباب ودون وجود أي أمراض، مشيرا إلى أنه في ضوء ازدياد أعداد الاصابات، قامت وزارة الصحة بتوسعة بعض وحدات العناية المكثفة والأسرّة في كافة المشافي ومراكز علاج كورونا وفقا لقدرتها الاستيعابية.

وفيما يتعلق بالنقص في محطات الأكسجين، قال نزال إنها مشكلة قديمة حديثة وتم التغلب عليها في مستشفى بيت جالا، حيث تم تزويده بالأكسجين السائل المساعد لمحطات توليد الاكسجين، وذلك نظرا للقدرة العالية لهذا الاكسجين، كما تم تزويد كافة المراكز بهذا الاكسجين.

وفي هذا الاتجاه، قال منسق الأسرّة في وزارة الصّحة عنان راشد، إن نسبة إشغال أسرّة العناية المكثفة بلغت ما يقارب 99% في مجمل المحافظات في ظل الارتفاع الهائل للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية نتيجة ازدياد أعداد الاصابات بفيروس كورونا.

وأكد راشد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن نحو 150 مريضا في العناية المكثفة، في حين تعاني أعداد كبيرة من المرضى من أعراض شديدة جدا وبحاجة إلى تدخل طبي سريع وأغلبهم من الفئة العمرية الشابة.

وحذّر راشد من الأزمة في أسرة العناية المكثفة في مشافي القطاع العام والخاص أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة اضطرت إلى إضافة سرير عناية مكثفة لعلاج الأشخاص المتدهورة صحتهم نتيجة الاصابة بكورونا في هذه الموجة الخطيرة والصعبة.