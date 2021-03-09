تعقيبا على تصريح اشتية .. مجلس منظمات حقوق الإنسان لوطن: نطالب بالغاء القرار بقانون بشأن تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

رام الله - وطن: أكد منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان محمود الافرنجي ان موقف مؤسسات المجتمع المدني لا يزال على حاله بشأن رفض التعديلات التي أجريت على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.



وقال الإفرنجي لوطن "نحن ننتظر بشكل أوضح ما سيصدر عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم".

ولفت الافرنجي " لا زلنا نتناقش في الموقف، نحن نطالب بالغاء كامل للقرار بقانون رقم 7 لعام 2021".

واوضح الافرنجي " اذا كان هناك اي ملاحظات على عمل المجتمع المدني فإننا على استعداد لفتح حوار على مسودة قانون جديد تعرض على المجلس التشريعي الجديد ، ولكن الى حين اتمام ذلك يتم إلغاء القرار بقانون رقم 7 لعام 2021".

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد أوصى اليوم الثلاثاء، بتجميد البنود الخلافية بتعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

وقال محمد اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الاسبوعية " وصلتنا ملاحظات ومخاوف من بعض مؤسسات المجتمع المدني متعلقة ببعض بنود القانون الذي جرى تعديله" في اشارة الى التعديلات التي جرت على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية."



وأكد اشتية على انفتاح الحكومة على مراجعة التعديلات المطروحة بما يزيل اي لبس او مخاوف وسوف تشرع الحكومة في حوار مع ممثلي المجتمع المدني للتوافق على النصوص التي تعزز الشفافية والحكم الرشيد للعمل المشترك لمواجهة الضغوط الاسرائيلية وجماعات التحريض، وإلى حين استكمال الحوار نوصي بتجميد العمل بالبنود التي بحاجة الى تفاهم اكبر .