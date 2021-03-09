الصحة تسجل 13 وفاة و 1828 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة باستثناء القدس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 وفاة و 1828 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة باستثناء القدس.

وفي بيانها اليومي حول الحالة الوبائية، بينت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 337، سلفيت 82، الخليل 385، رام الله والبيرة 302، طولكرم 112، بيت لحم 140، قلقيلية 92، ضواحي القدس 78، جنين 89، طوباس 42، أريحا والأغوار 34"، قطاع غزة 135.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 97، سلفيت 80، الخليل 338، رام الله والبيرة 436، طولكرم 89، بيت لحم 190، قلقيلية 25، ضواحي القدس 142، جنين 54، طوباس 35، أريحا والأغوار 15"، قطاع غزة 113.

وتم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية: "أريحا والأغوار 1، الخليل 5، رام الله والبيرة 2، طولكرم 3، نابلس 1، جنين 1".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 155 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.