حركة فتح لوطن: وفد من مركزية الحركة سيصل الى غزة اليوم لاستكمال التحضيرات للانتخابات التشريعية

وطن: رام الله - وطن: من المقرر ان يصل وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الثلاثاء الى قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من انتهاء اجتماع اللجنة المركزية للحركة يوم امس في مدينة رام الله.

ويمثل الوفد اسماعيل جبر وروحي فتوح اضافة الى أحمد حلس الذي قدم من قطاع غزة الى الضفة الغربية يوم امس للمشاركة في اجتماع اللجنة المركزية، بينما لم تؤكد حتى الآن مشاركة عضو اللجنة صبري صيدم في الوفد.

وقال الناطق باسم حركة فتح في غزة إياد نصر لوطن ان زيارة الوفد الى القطاع تأتي بعد اجتماع اللجنة المركزية يوم أمس .

ولفت نصر ان الوفد سوف يستكمل التحضيرات للانتخابات التشريعية، ويبحث آخر ترتيبات واستعدادات الحركة للانتخابات، ومنها استقبال وجمع أسماء الذين ينوون الترشح للانتخابات، وفق المعايير التي حددتها اللجنة المركزية.

ولفت الى ان الأسماء الراغبة بالترشح ليست نهائية وليست هي القائمة، بل سيتم مراجعتها وبحثها ومن ثم سيرفع الوفد الاسماء الى اللجنة المركزية للحركة لبحثها، لافتا الى ان اطر الحركة في غزة هي من تستقبل أسماء المرشحين لرفعها للوفد.

ولفت ان لقاءات الوفد ستبدأ منذ وصوله الى القطاع.

أما بخصوص ما أثير حول بحث الوفد ملف تفريغات 2005 خلال زيارته، قال نصر انه لا يوجد لديه معلومات حول ذلك.