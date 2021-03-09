غزة: 135 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بدون تسجيل أي وفيات.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية داخل المستشفى بلغت 59 حالة، منها 42 بحالة خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 113 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 1743 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار الماضي 56490 إصابة، منهم 1923 حالة نشطة، و54007 حالة تعافٍ، و560 وفاة.