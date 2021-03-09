المبادرة الوطنية تدين اقتحام مقر لجان العمل الصحي ونادي جبل الزيتون

وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال لمدينتي رام الله والبيرة و اقتحامها لمقر لجان العمل الصحي و نادي جبل الزيتون في القدس، أمس الاثنين.

وقالت المبادرة إن هذا الاقتحام والاعتداء على ممتلكات مؤسسات صحية وإنسانية يمثل جزءا من الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال على المنظمات الأهلية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي تقوم بدورها المهني والإنساني في دعم صمود وبقاء المجتمع الفلسطيني.

وأكدت المبادرة أن هذه الاعتداءات لن تؤثر في تصميم مؤسسات المجتمع المدني على مواصلة خدمة شعبها وإسناده بكل الوسائل.