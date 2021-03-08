"واتساب" يضيف ميزة الاتصال الصوتي والمرئي عبر الحاسوب

وطن: قالت خدمة "واتساب" للمراسلة، والتابعة لشركة فيسبوك، إنها ستقدم دعما للمكالمات الصوتية والمرئية للتطبيق على محركات البحث الخاصة بالحواسيب.

وسيوفر هذا الخيار الجديد، نقلة نوعية لعدد لا يحصى من الأشخاص الجالسين أمام أجهزة الحاسوب الذين يضطرون للانتقال إلى هواتفهم لإجراء مكالمات واتسآب، وفق موقع "تاك كرانش".

وقال واتساب إن تطبيقه لسطح المكتب الذي يبلغ عمره خمس سنوات تقريبًا لنظامي التشغيل "ماك" و"ويندوز" سيدعم المكالمات الفردية فقط، لكنه سيوسع هذه الميزة لتشمل مكالمات الصوت والفيديو الجماعية "في المستقبل".

وتعمل مكالمات الفيديو "بسلاسة" لكل من الاتجاه الرأسي والأفقي، ويتم "تعيين عميل سطح المكتب ليكون دائما في المقدمة حتى لا تفقد أبدا محادثات الفيديو في علامة تبويب المتصفح أو بين كومة من النوافذ المفتوحة"، كما قالت الشركة، التي بدأت في اختبار الميزة مع مجموعة صغيرة من المستخدمين على سطح المكتب أواخر العام الماضي.

و لا يدعم "واتساب واب" في الوقت الحالي مكالمات الصوت والفيديو على الحاسوب.

وكالة "رويترز" قالت إن هذه الميزة، خطوة مهمة لتسهيل المكالمات عبر الشاشات الكبيرة، ومن شأنها أن تضع التطبيق على قدم المساواة مع أبرز تطبيقات مؤتمرات الفيديو مثل "زوم" و"غوغل ميت"، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت لديها طموحات للتنافس مع الاثنين.

والعام الماضي، أطلقت شركة فيسبوك المالكة لواتساب، تطبيقًا مخصصًا لسطح المكتب لخدمة ماسنجر، والذي يدعم مكالمات الفيديو الجماعية.

ومن المقرر أن تفيد الميزة الجديدة ملايين الأشخاص الذين يستخدمون عميل سطح المكتب لتطبيق واتساب كل يوم وكان عليهم استخدام تطبيقات أخرى لإجراء مكالمات فيديو.

لم يشارك واتساب، الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص، مدى انتشار مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية على نظامه الأساسي، لكنه قال إنه عالج أكثر من 1.4 مليار مكالمة في ليلة رأس السنة.

(الحرة)