نيران الجيش اللبناني تتصدى لـ "دراون" إسرائيلية في الجنوب

وطن: أطلق الجيش اللبناني، النار، مساء الإثنين، تجاه طائرة إسرائيلية مسيّرة حلقت فوق مركزه في منطقة ميس الجبل الحدودية.

وأكدت مصادر إعلامية أن الطائرة من نوع "دراون"، وحلقت فوق مقر الجيش اللبناني في منطقة ميس الجبل الحدودية، فيما حلقت طائرة مروحية تابعة للاحتلال على علو منخفض على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، وفي الاجواء المحتلة مقابل منطقة كروم الشراقي في ميس الجبل، وسط تحركات لآليات الاحتلال على طول الطريق المحاذية للخط الازرق.