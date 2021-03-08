الشرطة تغلق محال تجارية ومقاهي وتحرر مخالفات بحق اصحابها ومرتاديها بنابلس

وطن: اغلقت الشرطة والمؤسسة الأمنية مساء اليوم محال تجارية ومقاهي وحجزت مركبات وحررت مخالفات بحق مخالفي قرار الاغلاق في محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن الشرطة والأجهزة الأمنية نصبت اليوم 6 حواجز على مداخل المدينة بالشراكة مع الاجهزة الأمنية ونصبت 16 حاجزاً داخل المدينة واحيائها ونفذت جولات تفقدية للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمواطنين بالتعليمات والتقيد بالإغلاق .

واضافت ان الشرطة حررت 197 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية من ضمنها 124 مخالفة بحق اشخاص و 73 مخالفة بحق مركبات عمومي وتعاملت مع 182 منشئة ومحل تجاري من ضمنها 17 مصنع معمل و مقهيان بهما 38 شخص وحجزت 53 مركبة في جميع أنحاء المحافظة.

وناشدت المواطنين الالتزام بحالة الاغلاق وتقيد الحركة الا للضرورة القصوى والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.