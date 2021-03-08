وفاة الشاب منتصر قرعيش من يطا بحادث سير في النقب

وطن: لقي شاب عشرينيّ، مصرعه، وأُصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة، إثر حادث طرق ذاتيّ في النقب، مساء يوم الإثنين.

وجاء في التفاصيل أن الشاب الذي لقي مصرعه، هو منتصر محمود قرعيش، من بلدة يطا جنوب الخليل.

ووقع الحادث على شارع "80" قرب "تل عراد"، حيث انقلبت السيارة الخصوصية التي كان الشبّان يستقلّونها في المكان.

وأعلن الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان، وفاة الشاب فور وصوله.

وقدّم الإسعافات الأولية للمصابين الآخرين، ونقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج. وتراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة.

(عرب 48)