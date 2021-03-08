الدولار يبلغ قمة 3 أشهر ونصف الشهر

وطن: بلغ الدولار الأميركي اليوم الاثنين أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر، إذ أثار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية قلق المستثمرين وعزز جاذبية العملة الخضراء كملاذ آمن.

وبعد هبوطه 4% في الربع الأخير من 2020، صعد الدولار أكثر من 2.5% منذ بداية 2021، إذ يتوقع المستثمرون أن يضغط ارتفاع عوائد السندات الأميركية على تقييمات الأسهم المرتفعة، ويزيد الطلب على العملة الأميركية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا (OANDA) في نيويورك، "إذا ظللنا نشهد ارتفاعا في العوائد، فسيكون ذلك شديد الإيجابية بالنسبة للدولار، ولا توجد بالفعل عوائق أمام ذلك".

وفي حين زادت عوائد السندات الأميركية بفارق كبير عن ذروة عام عند أكثر من 1.62% التي بلغتها يوم الجمعة، انخفضت العوائد في ألمانيا نحو 5 نقاط أساس الأسبوع الماضي، لينزل اليورو مقتربا من أقل مستوى له في 4 أشهر دون 1.19 دولار.

ورفضت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو اليوم دعوات إلى إضعاف الدولار، قائلة إن الدولار القوي "في مصلحة أميركا".

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار بعد يوم من تقرير للوظائف الأميركية رفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، سجل مؤشر الدولار 92.34 نقطة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، مرتفعا 0.49%، وهو أعلى مستوى له منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وهبط الدولار الأسترالي 0.13% إلى 0.7670 دولار أميركي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.29%.

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واستقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى في شهر أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3819 دولار، في وقت قفز فيه مقابل العملة اليابانية إلى 108.85 ينان، وهو أعلى مستوى له في 9 أشهر.

المصدر : رويترز