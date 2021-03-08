الشرطة تضبط مواد يشتبه انها مخدرة بحوزة تاجر في جنين

وطن: ضبطت الشرطة، الإثنين، كمية من مواد يشتبه انها مخدرة بحوزة احد التجار في احدى بلدات غرب مدينة جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وبناء على معلومات توافرت لفرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة حول حيازة أحد تجار المخدرات على كميات من مواد يشتبه أنها مخدرة وأنها في طريقها للوصول الى محافظة جنين ,على الفور قام فرع مكافحة المخدرات وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة للمشتبه به بالقبض عليه وضبط ما بحوزته من مواد يشتبه انها مخدرة.

وأضافت بأنه وخلال عملية تفتيش المشتبه به عثر معه على كميات من مواد يشتبه انها مخدرة تنوعت ما بين مادة القنب المهجن 21 كيس و قنب مصنع 32 كيس ،و 10 قطع حشيش بالإضافة إلى 18 حبة من حبوب الاكستازي .

وأكد التحفظ على المشتبه به والتحرز على المضبوطات لحين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً