محافظ قلقيلية يقرر اغلاق المحافظة ل 7 أيام لمواجهة كورونا

وطن: قرر محافظ قلقيلية رافع رواجبة، الإثنين، إغلاق المحافظة لمدة 7 أيام اعتبارا من يوم غد الثلاثاء للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقال رواجبة، عقب اجتماع لجنة الطوارىء بالمحافظة، إنه تقرر إغلاق المحافظة بسبب تزايد عدد الإصابات بالفيروس، مؤكدا أنه سيتم فرض قيود أكثر تشديدا بدءا من يوم غد وحتى مساء الإثنين المقبل.

وأشار رواجبة إلى أن المخابز، والمراكز الطبية، والصيدليات، ستستثنى من الإغلاق، فيما ستتابع الحواجز الأمنية مهامها لضمان تطبيق الإجراءات.

وقلقيلية هي خامس محافظة يتم اغلاقها بعد رام الله ونابلس وبيت لحم وطولكرم، في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي كورونا.