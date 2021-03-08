صلاح موسى يكتب لوطن: أيها الحاجب أغدق عليه بقانون؟!

كتبَ الزميل نائل الحوح على صفحته قائلاً أن روحي فتوح يقف وراء القرار بقانون لوقف الانتخابات للنقابات المهنية! السبب غير المعلن على ما يبدو أن فتوح أخبر الرئيس أن أنصار دحلان سيفوزون في الإنتخابات للنقابات المهنية في قطاع غزة إن جرت.

البعض الاخر يدعي أن الرئيس يريد ان يُضعف دور توفيق الطيراوي بصفته يدير ملف النقابات والمنظمات الشعبيه في حركة فتح واخرين يعتقدون أن الإنتخابات ستمكن حماس من المشاركة وقد تبرز دورها، لهذا قطع الرئيس على حماس أي فرصة للمشاركة بهذه الإنتخابات ما قبل الإنتخابات التشريعية والرئاسية.

ما لم يقال أن النقابات والمنظمات الشعبية إن جرى بها إنتخابات في ظل فشل السلطة في توفير اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا وتطعيم المسئولين ومن لف لفيفهم دون ابناء الشعب، مترافقا مع هذا السيل العرمرم من ألمراسيم والقرارات بقانون والتي جزء منها يهدر الحقوق والحريات ويقوض السلطة القضائية ستخسر بها حركة فتح عن جداره سواء فاز أنصار دحلان او أليسار او أي تحالف أخر.

إننا أمام مشهد يُثير السخرية والحزن ويحمل معه أمل في التغيير في ذات الوقت ، فالإنتخابات ألتشريعية إن حصلت فبكل تأكيد ستُحدث تغييرًا جوهريًا في أحد اعمدة الحكم الخمسة !

لا نرى أن القرارات بقانون وألمراسيم تأتي في سياق عقليه محكمة في مركز صناعة القرار بل تعكس للأسف إنفصال عن الواقع، بل إن ركزنا اكثر نجدها تندرج في اطار توزيع الصراع على النفوذ ولأعتبارات متناقضة الى حد التعارض:

الرئيس أصدر مرسوم الإنتخابات تحت ضغط وأمل بقبول شرعية السلطة السياسية أمام الإدارة الأمريكية الجديدة والإتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية بعد أن حولتها إسرائيل بصفتها ألسلطة القائمة بالإحتلال الى سلطة تدير حياة الناس وترفض التعامل معها ككيان سياسي كما كانت قبل إندلاع انتفاضة الاقصى.

الرئيس أصدر المرسوم الخاص بالإنتخابات تحت ضغط ونفوذ اللواء جبريل الرجوب بعد أن أتم المصالحة مع صالح العاروري وقبلت حماس بشروط التتابع باجراء الانتخابات التي كان يريدها الرئيس.

الرئيس أصدر مرسوم تعديل قانون الإنتخابات وفقا للشروط التي تم التوافق عليها مع حماس والفصائل وبما يضمن رؤية الرئيس للانتخابات وصمتت حماس والفصائل وما زال عدد من القضايا عالقا بانتظار تعديل من الرئيس عليها من خلال اصدار قانون بهذه التعديلات.

الرئيس أصدر قوانين السلطة القضائية إرضاء لعدد من اصحاب النفوذ حوله وليس في اطار سياسة موحدة وواحدة لأننا جميعًا نعلم من وراء هذه الرزمة من القوانين وما هي الاسباب التفصيلية لها.

الرئيس أصدر مرسوم الحريات والحقوق إرضاء للفصائل وقبولا لما طلب منه حتى لا يقال أنه أفشل المصالحه.

الرئيس أصدر قانون الجمعيات إرضاء لرئيس الوزراء الذي اراد ومن وراءه للسيطرة على الجمعيات في مجلس الوزراء.

الرئيس أصدر التعديل على قانون سلطة النقد بناء على تنسيب من جهة الاختصاص ولإعتبارات لا محل لذكرها في هذا المقال.

الرئيس أصدر عدداً كبيراً من القرارات بقانون بناء على توصية وطلب ممن لهم نفوذ ابتداء من قانون ديوان الرئاسة إلى قانون مخصصات من هم في حكم الوزراء الذي تم الغاءه من قبل الرئيس.

كل هذا يعني أن كل من له لديه القدرة على الوصول الى الرئيس لن يمانع الرئيس من اصدار القوانين، طالما أن الامور تبدو وتعرض له في سياق إدارة الشأن العام وضرورة إستمرار الحياة، والدليل على ما نقول أن الرئيس يصدر كل شهر مرسوما لتمديد حالة الطوارئ والكل يعلم أن القانون الاساسي لا يسمح بتمديد حالة الطوارئ إلا مرة واحدة فقط ولم يخبر الرئيس أحد بهذه الحقيقة القانونية، ومنذ عام والرئيس يمدد حالة الطوارئ.

فلا نستغرب إن أصدر الرئيس غداً قانونا يتعلق باعادة الضمان الاجتماعي لانه البوابه لحصول السلطة على جزء من الأموال من إسرائيل الدولة القائمة بالإحتلال!، أللافت للنظر أن أغلب هذه القوانين التي صدرت وإن لم نقل جميعها لم تشارك الاجهزة الامنية في تنسيبها أو صياغتها أو التدخل فيها كما جرت عليه العادة منذ الانقسام !

بالمجمل طالما أن الرئيس اصبح يملك السلطات الخمسة في يده (السلطة التنفيذية، والتشريعية والقضائية وسلطة الاعلام وسلطة المجتمع المدني) فنحن في زمن يصدق فيه القول أُيها الحاجب أغدق عليه بقانون!