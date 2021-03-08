الدكتور ناصر القدوة.. نحو برنامج ورؤية وطنية جديدة

كتب: المهندس شوكت الراميني

كان الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، مفجر الثورة الفلسطينية المعاصرة وقائدها ، لأنه آمن بالقاسم المشترك الوطني الجماعي الفلسطيني، وآمن بأحلام وتطلعات وهموم الشعب الفلسطيني الجمعية ،وانطلق ببردايم ثوري جديد ( منظومة تفكير ورؤية جديدة ) في عام 1965 م حقق من خلاله العديد من المنجزات التاريخية الوطنية للشعبنا ، ورغم وقوفه على رأس حركة فتح الا انه لم يتعامل مع نفسه الا قائدا للشعب الفلسطيني بكافة اطيافة ومناهجه الفكرية والحزبية، ولم يلتفت الا لهمهم الوطني ومشروعهم الجامع ، كان قائدا ديموقراطيا وثوريا من حيث الجوهر ، وقائدا كارزمياً فذاً، أبقى مسامعه مفتوحة لكل الأفكار والإتجاهات.وأخذ بحسابات حركته وقرارراته مروحة من المؤثرات والعوامل والأهداف التكتيكية والإستراتيجية وبروح ثورية،يمكنك الاختلاف معه هنا او هناك ، لكنه ترك ارثا ديقراطيا ، وقدرة براغماتية بالمعنى الايجابي ما زالت صالحة بمرونتها وقدرتها الجامعة لنجاح مسيرتنا التحررية .

فسؤال اليوم ، هل(الملتقى الوطني الديمقراطي) كبوتقة ديمقراطية تفاعلية لنخب الشعب الفلسطيني ،والذي بادر الى الدعوة لتشكيلها الدكتور ناصر القدوة ، تعتبر خطوة هامة وضرورية في مسيرة كفاح شعبنا في هذه المرحلة التاريخية من صراعه التحرري؟ مستفيدا من التوجه للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني !!! ، وهل سينجح الملتقى المنشود في رسم خارطة طريق وطنية جديدة ،والقدرة على الاجابة عن تساؤلات اللحظة التاريخية الحالية في مسيرتنا الوطنية ، سواء على صعيد النظام السياسي الفلسطيني الداخلي وتراجعه على كافة الأصعده سواء عبر إنقسام بغيض ،وتراجع الحياة الديمقراطية وازدحام ملفات الفساد والمحسوبية ، ومحاولة قولبة النظام السياسي الفلسطيني وتفريغه من مضمونه الحضاري الديمقراطي العادل ، وجعله على مقاس نماذج من أنظمة مذمومة هنا وأخرى هناك ،مما شكل صدمة لعموم شعبنا الفلسيطيني الذي قدم طيلة عقود كثيرة وما زال يقدم تضحيات جسام من اجل حريته وحرية وطنه وكرامته الانسانية ، وما شكلته تلك السياسات المتدحرجة ككرة الثلج عبئا فوق عبأ الاحتلال، فما هو الحال وما خارطة الطريق وشعبنا يرى تحت بصره التوجه للبننة النظام السياسي الفلسطيني ومحاصصته؟ وعلى خط موازي خارطة توازنات دولية، وشروط لمحيط عربي واسلامي رسمي وشعبي واقليمي ضاغط ، والقائمة تطول.

ان السيرة الشخصية والوطنية للرجل ، وسماته الكارزمية ، وتطوره الثوري والوطني من اتحاد الطلبة الفلسطينيين - منجم القادة الكبار- ، وصولاً الى تشابكات السياسة الدولية والعمل في اروقتها ،وقربه وليس قرابته من القائد الراحل ياسر عرفات من جانب ،واستقراءً لحالة الفكر المعلب للأحزاب والتنظيمات والحركات الفلسطينية الرسمية ،ووصولها الى درجة محزنة من المراوحة السياسية، وعدم القدرة على التجديد او التفكير من خارج الصندوق من جانب آخر،يجعلنا ننظر باهتمام الى أهمية هذا التحرك الوطني في هذه اللحظة ، آخذين بعين الاعتبار المنطلقات والضوابط والآليات الديمقراطية العامة المزمع اتباعها داخل هذا الملتقى ، ومحاولة فتح الباب لأوسع حوار وطني جامع للطاقات الوطنية التحررية والفكرية المتطلعة الى التجديد في حالة الاشتباك التحرري للفلسطينيين مع المحتل الاسرائيلي وتحديث ادوات هذا الاشتباك وأساليبه وزخمه، وكذلك الى صياغة منظومة حكم رشيد ووثيقة شرف وطني تتعهد بادارة حياتهم من قبل المعنيين وتنظيمها عبر برنامج وجهد اصلاحي للسلطة الوطنية يراعي مصالح المجتمع، ويعمل على التخلص من كل أنواع الفساد الاداري والمالي ،ويعزز من قدرة شعبنا على الحياة الكريمة والصمود ، وإعمال سيادة القانون والمساواة أمامه، واشاعة العدالة والمساواة والالتزام بالقيم النبيلة والعدالة وصولا الى الرضى المجتمعي ، كمنصة صحية يستحقها شعبنا لتساعده في الإستمرارفي حركتة الكفاحية بزخم أعلى وديمومة وتصاعدية، مما يوفر مقومات الإنصهار المجتمعي مع السلطة الوطنية في التصدي للهجمات الاستيطانية وسياسات البطش والتهجير وقضم الأراضي المنظمة ، التي يمارسها الإحتلال الاسرائيلي ، وخططه لإنهاء الوجود الفلسطيني عبر برامج خبيثة متحركة تشتري الزمن والقهر من أجل تحقيقها .

ويتوقع من الملتقى اذا ذهب في هذا الاتجاه ،المساهمة في وضع استراتيجيات وطنية لبناء نظام سياسي فلسطيني أشمل قادر على اعادة النهوض وخلق الأمل للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وكافة المنافي ، وتفعيل واصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والناطقة الوحيدة باسمة . وتوسيع المشاركة بها وبلورة كفاحه والدفاع عنه في كافة اماكن تواجده،وصياغة دور السلطة الوطنية الفلسيطينية وتوفير سبل صمودها وقيامها بدورها الوطني النموذجي المنتظر والمأمول من عموم شعبنا، انطلاقا من الهندسة الأصل التي اقرتها منظمة التحرير الفلسطينية عند تشكيل السلطة الوطنية في حينه .

والمساهمة في احداث تناغم بين مهمام اطراف العمل السياسي الفلسطيني ووضعها ضمن اوركسترا كفاحية واحدة .

وسيكون ما العمل سؤالاً مفتوحا أمام الملتقى لانهاء حقيقي ودائم للإنقسام وعلى أسس وطنية ووحدوية تحررية حقيقية وثابته.

وان ما يدعو للتفائل هو الاعلان الواضح عن الرغبة في الدفع بمروان البرغوثي ليكون جزءاً من هذا الملتقى وعلى رأسه ، وهذا التوجه بالتحديد وكما هو واضح سيعمل كثيرين على منع حدوثه بكل السبل، لانه وباختصار يشكل الثنائي (القدوة والبرغوثي) بشخوصهم ،الاجابة على المرحة من حيث رمزية اشخاصهم ومواصفاتهما ومدلولاتهما السياسية، وبما يؤشر الى المسار السياسي والأجندة الكفاحية المراد بلورتها كاجابة عن الواقع المتردي الحالي .

ونعتقد ان النظر الى هذا التحرك باعتباره انشقاقا تقليديا عن حركة فتح أو أي تنظيم أو حزب آخر يجافي الحقيقة ، لأن الدعوة اليه مفتوحة لكل القادرين على الاضافة من مختلف فئات شعبنا وطلائعه ومفكريه دون الطلب بالانسحاب او الاستقالة من اطرهم ، لانهم ليسوا ضمن اطار حزبي جديد بل ملتقى وطني جامع لهذه اللحظة ربما كان أحد اسبابه الرئيسية ،عجز الاطر القائمة على تشكيل مرجعية مرنة لتفكير غير تقليدي للتصدي للمأزق الفلسطيني الشامل ، ونعتقد نعم ان ذلك يثير قلق الكثيرين باعتباره أحد ادوات التقاط اللحظة التاريخية ، وكذلك التقاط متوسط الوعي والفكر الجمعي الفلسطيني نحو برادايم وطني محفز وجديد .

طبعا ليس بالضرورة أن يتحول هذا الملتقى الى نواة حزبية تنظيمية جديدة ، فربما يشكل اداة تشريعية اضافية ذات رؤية ضاغطة لتصحيح المسار او الاضافة اليه وحماية مصالح شعبنا ومتطلباته وحركته النضالية ، والشعب الفلسطيني سيبقى بحاجة الى يمينه ويمين اليمين ويساره ويسار اليسار، وكذلك الى ليبراليه وديمقراطييه وعلمانييه ومتدينيه لحسم معركة تحرره الوطني شريطة ان يشد الجميع في نفس الإتجاه . ونعتقد جازمين ان الوطني العام في هذه المرحلة التحررية من مسيرة شعبنا أهم من الحزبي الدوغمائي الخاص ،هذا اذا كان همنا هو المجتمع وحركته التحررية العامة وحقوقه الأساسية ،وليس تفاصيل فكرية وايدولوجية ومصالح فردية. المسألة اذاً وطنية عامة بامتياز ، وليس مسار تنافسي تنظيمي وحزبي قد شاخ .

نعم تثير مبادرة الدكتور ناصر القلق للبعض لما يتمتع به الرجل من وعي لمحددات هامة لطبيعة المرحلة القادمة ، المختلط بها الاستعداد لمواجهة تصاعدية مركبة ومندمجة مع التحرك الشعبي والسلمي السياسي والديبلوماسي ، ناهيك عن طبيعة القوى التي يعمل على تفعيلها واستقطابها في ذلك الاتجاه .

ان تحرك الأفراد في لحظة تاريخية قد يكون تعبيرا يلتقي مع رغبة وتوجه مجتمعي ضمني جامع وجامح للإجابة عن الواقع والمرحلة والتصدي لمتطلباتها، وهذا ماشكله الشهيد ياسر عرفات في حينه .

نعم ليست مبدارة الدكتور ناصر القدوة هي الوحيدة المطلوبة ضمن هذه اللحظة بل نعتقد أن اي مبادرات وطنية مستقلة مماثلة ستكون مفيدة وستصب في نفس الاتجاه ، سواء حاولت الاستمرار بدفع مشروع حل الدولتين الى مداه النهائي وطرح تصور شمولي، أوطرح برامج اصلاحية مطلبية واهداف محددة.

ان الاجابة على قدرة هذا الملتقى على احداث برادايم جديد ، مرهون بفاعلية الملتقى والمشاركين به ومؤيديهم وما يخلص اليه من برنامج ورؤية وطنية جديدة محفزة.