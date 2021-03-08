تمديد اغلاق محافظة بيت لحم حتى مساء السبت

وطن: قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، تمديد اغلاق المحافظة، بسبب تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وافاد المحافظ حميد في بيان صحفي صادر عنه، الاثنين، بأنه تقرر تمديد اغلاق المحافظة حتى مساء يوم السبت القادم نظرا لتزايد عدد اصابات كورونا والطفرة الجديدة بشكل كبير ومقلق، ونظرا للضغط الكبير على المستشفيات وعدم القدرة على استيعاب المزيد من المصابين الذين يحتاجون الى العلاج والأوكسجين ولارتفاع عدد الوفيات.

واضاف المحافظ انه بناء على توصيات جهات الاختصاص وبعد التشاور معهم، فقد تقرر تشديد الاجراءات الوقائية وفرض قيود أكثر تشددا على النحو التالي:

اولا: استمرار متابعة وتنفيذ جميع القرارات الرسمية التي صدرت وما زالت ساريه المفعول.

ثانيا: استمرار اغلاق محافظه بيت لحم ومنع جميع الأنشطة والفعاليات واغلاق جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وذلك ابتداء من صباح الثلاثاء 9 اذار 2021 وحتى مساء السبت 13 اذار 2021 باستثناء الأفران والمراكز الطبية والصيدليات ومكتب الانتخابات.

ثالثا: يسمح استثنائيا بفتح محلات البقالة والخضار والفواكه واللحوم يوم الثلاثاء 9 اذار 2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.

رابعا: يتم نشر الدوريات والحواجز الأمنية داخل وعلى مخارج المحافظة من اجل تطبيق التعليمات والقرارات اعلاه وتغليظ المخالفات للمخالفين وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ ذلك كل في مجال تخصصه ومهامه وتحت طائلة المسؤولية.