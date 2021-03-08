الديمقراطية: يوم 8 آذار معمد بتضحيات ملايين النساء

وطن: أكدت زينب ديب، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يوم الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، هو يوم تعمد بتضحيات الالاف من النساء المناضلات، خاضته المرأة ضد الظلم والاستغلال والعنف والتمييز والإقصاء والتهميش، يوم تعتز به المرأة، وتعتبره محطة لتعزيز مكانتها في المجتمع وحقوقها التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

وأشادت زينب ديب بالمشاركة البارزة للمرأة في الثورة الفلسطينية وما قدمته من مبادرات وتضحيات، في النضال الوطني التحرري باعتباره عاملاً من عوامل انتصار هذا النضال .

ودعت الناشطة النسائية ديب نساء العالم أجمع والمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والانسانية التضامن مع المرأة الفلسطينية وحقوقها المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة وبالقدس العاصمة أبدية لدولة فلسطين.