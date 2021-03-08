الطالبات في زنازين "الدامون" لطلبة فلسطين والعالم: معركتنا واحدة ضد التمييز والاستغلال والاستعمار..

رام الله-وطن: في زنازين سجن "الدامون"، واستكمالاً لنضالهن الطلابي على مقاعد جامعة بيرزيت، وجهت أربع طالبات أسيرات في سجون الاحتلال، بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، رسالة لزملائهن الطلبة في فلسطين والعالم، أكدن فيها وحدة المعركة ضد التمييز والاستغلال والاستعمار..

وجاء في الرسالة التي وجهتها الأسيرات الطالبات؛ ليان كايد وإيليا أبو حجلة وربى عاصي وشذا الطويل: "في ذكرى الثامن من آذار نشدُّ على أياديكم في مسيرتكم لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة لنساء العالم كافة، سواء كنا طلبة داخل الزنازين وخارجها. فإن معركتنا واحدة، ضد التميز على أساس الجنس وضد الاستغلال الطبقي وضد الاستعمار الفاشي، في مقدمته الاحتلال القابع على أرضنا".

وأضفن: "لزميلات جامعتنا، طليعة التحدي والتغيير، ثقتنا بقناديلكم المشتعلة التي تضيء سماء الوطن وأهداف الطريق. ولنساء شعبنا، ايماننا أن نضالنا الاجتماعي، هو جزء أصيل من نضال شعبنا، ولتحرير الأرض والإنسان نبذل التضحيات، مناضلين ومناضلات".