22 وفاة و2003 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 22 وفاة، و2003 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و1909 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة: "قلقيلية 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 4، الخليل 3، بيت لحم 2، سلفيت 1، طوباس 1، أريحا والأغوار 2، جنين 2"، إضافة إلى 5 وفيات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " قلقيلية 80، ضواحي القدس 121، طولكرم 89، الخليل 431، نابلس 291، بيت لحم 142، سلفيت 71، طوباس 32، رام الله والبيرة 242، أريحا 43، جنين 76"، قطاع غزة 123، مدينة القدس 261.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 45، ضواحي القدس 68، طولكرم 60، الخليل 141، نابلس 104، بيت لحم 177، سلفيت 59، طوباس 17، رام الله والبيرة 427، أريحا 49، جنين 49"، قطاع غزة 133، مدينة القدس 580.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 150 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 42 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.