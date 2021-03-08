في يوم المرأة العالمي.. نقابة العاملين في "كهرباء القدس" تحتفي بتكريم الموظفات والعاملات تقديراً لعطائهن

وطن: احتفت نقابة العاملين في شركة كهرباء محافظة القدس في جميع فروعها بتكريم العاملات والموظفات في الشركة بمناسبة "يوم المرأة العالمي" الذي يصادف الثامن من آذار في كل عام، وذلك تقديراً لعطائهن وجهودهن في مسيرة حياتهم.

وبهذه المناسبة توجه رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام المهندس هشام العمري بالتحية للمرأة الفلسطينية بشكل عام، وكافة العاملات والموظفات في الشركة على وجه الخصوص، مؤكداً أن تكريم المرأة يأتي في سياق دورهن الفاعل في تحقيق إنجازات هامة على صعيد المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات، متمنياً لهن مزيداً من التفوق والنجاح في حياتهم العملية والأسرية.

بدورها، عبرت نقابة العاملين في الشركة عن فخرها واعتزازها بالمرأة الفلسطينية التي تمثل رمزاً للعطاء والتحدي والنجاح في مختلف المجالات لاسيما على الصعيد المحلي والدولي، بمن فيهم العاملات والموظفات في الشركة الذين لهن دور بارز في التفاني والإخلاص بالعمل، إضافة إلى أنهن يشكلن ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الفلسطيني.

ووجهت الموظفات شكرهن وامتنانهن الكبير إلى مجلس إدارة الشركة والإدارة العامة ونقابة العاملين احتفاء بهن بهذا اليوم، مؤكدات أنهن سيواصلن مسيرتهن والسير بركب الشركة نحو التميز دائماً.