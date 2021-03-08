خالد بطراوي يكتب لوطن: النصف الممتلىء ... مستشفى هوجو تشافيز نموذجا

في صغرنا .. تربينا على بعض المثل والقيم التي تربط التغيير بالعمل، تربينا أيضا على الكثير من الثوابت الأستراتيجية التي تتعلق بالتفاؤل المقرون بالعمل.

تفاءلوا بالخير تجدونه ... أن تشعل عود ثقاب، خير من أن تلعن لون العتمة ... هناك من دون أدنى شك ضوء في نهاية النفق ..... أنظروا دوما الى النصف الممتلىء من الكوب.

لا أدري صدقا، لماذا يحيد بعضنا هذه الأيام وبشكل ممنهج عن هذه القيم، بل باتوا يمارسون نقدا هداما لكل شىء، ولا " يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب" وتحولت صفحات تواصلهم الإجتماعي الى منصات لبث روح العجز والإنهزام وتكسير المجاذيف وفي كثير من الأحيان الى السب والشتم .... بينما لو سلمت البعض منهم "غنمتين" للذهاب بهما الى الرعي، لعادت الغنمتين من دونهما.

ويا ليت البعض منهم يقدم شيئا أو يشمر عن ساعدية ليعمل وينخرط مع أبناء شعبه.

هاتفني إبن عمتي عصام البطراوي في ذات يوم خروجه من مستشفى " هوغو تشافيز " المخصص لعلاج مرضى فايروس الكورونا بعد أن خاص تجربة مرضية مريرة.

هاتفني عصام بطراوي ليقول لي ... إكتب يا خالد عما سأرويه لك فأنا لا أعرف الكتابة كما تفعل، لكنني أقول لك وبصدق عما لاحظته في هذا المستشفى، أنقل لك الحقيقة، عن هذا العدد المتفاني من الجنود المجهولين في هذا الصرح الطبي.

عندما علمت بأنني سأنقل الى مستشفى هوجو تشافيز قلت إنها النهاية والأعمار بيد الله، فالفكرة السائدة في المجتمع - لشديد الأسف - أن " مستشفى هوجو تشافيز هو للموت" وهذا ما رأيت عكسه تماما، هو مستشفى للحياة ... نعم للحياة ، طاقم يعمل بأقصى جهده، وبتفان منقطع النظير، كادر من الأطباء يصلون الليل بالنهار، كادر الممرضين والممرضات ملائكة رحمه بكل ما يحمله المصطلح من معنى، طاقم النظافة يعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، معاملة إنسانية تجعلك تدمع لأنهم جميعا يؤسسون للوطن، يؤسسون للمجمع وليس لأنفسهم، لا تعنيهم كل هذه الأقوال التي تنشر على وسائل التواصل الإجتماعي فهم مؤمنون بما ورد في الأية 17 من سورة الأمثال " فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ".

وأنهى إبن عمتي عصام بطراوي قوله .. أتمنى يا خالد ان يكتب كل من وصل الى أي مركز من مراكز علاج كورنا في المحافظات أن يتحدث عن معايشته، كي نعطي لهذه الكوادر حقها.... وأردف قائلا " أوتعلم أنني لم أدفع فلسا واحد لقاء كل ما قدّم لي، بينما قبل دخولي الى مستشفى هوجو تشافيز، ذهبت الى مستشفى خاص لإجراء فحصين من فحوصات الدم ودفعت 600 شيكل .. كما وكنت أسمع كيف كانت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة تتابع وكادر الوزارة وكثير من المسؤولين يتابعون".

أكتب يا خالد أكتب .. إنها أمانة.

ها أنذا أكتب ... وأتابع الإنجازات المضطردة التي تحدث في مستشفى سلفيت " مستشفى الشهيد ياسر عرفات" وهذا الكم من العطاء والتبرعات لدرجة أن أحدهم وهو الأخ شادي جبر قد تبرع بثمن مواد " الطراشة والدهان" بينما قدّم الأخ سند شاهين جهده الذاتي ونفذ عملية الطراشة والدهان، وتقوم الأخت بيان العالم بالتبرع بسرير طبي، وتتبرع الصيدلانية نور وليد الصانوري بجهازي "توليد أوكسجين" وغيرهم تبرعوا وما زالوا يتبرعون، لتأتينا الأخبار المفرحة بنجاح كادر المستشفى في إجراء عملية ولادة قيصرية لمريضة بفايروس الكورونا، كل ذلك يستحق أن نرفع قبعاتنا له ونرى النصف الممتلىء من الكوب .... إنهم يشعلون عود ثقاب ولا يجلسون مكتوفي الأيدي يلعنون لون العتمة.

سأخرج عن النص قليلا، لأعود الى الإنتفاضة المجيدة الأولى، حينما كانت هناك دعوة من القيادة الوطنية الموّحدة للإمتناع عن دفع الضرائب للإحتلال، عندما إلتزم أبناء شعبنا. دخل ضابط المخابرات الى منجرة عوض بواطنه ( العجولي) في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة وأطلق الرصاصات نحوه قاصدا إغتياله لأنه متهم بالتحريض على عدم دفع الضرائب، خرجت أمعاء عوض أيها الأحبة، أسرعنا به الى المستشفى ونجا بأعجوبة.

ها نحن نرى ولده، د. باسل بواطنه يقود طاقم مستشفى هوجو تشافيز الطبي .. إنها أيها الأحبة متسلسلة نضالية تنتقل من الأجداد الى الأبناء الى الأحفاد والى أحفاد الاحفاد .... بعيدا عن ضوضاء المناصب والمراكز ... فطاقم مستشفى هوجو تشافيز وغيرهم من الطواقم في المواقع المتقدمة هم من الناس ومع الناس ولأجل الناس لأنهم مقتنعون أن ذلك الذي مع الله ... يجب أن يكون مع الكادحين .. وعندها لا يبالي.

قبل أيام، وفي الخامس من آذار حلّت الذكرى الثامنة لوفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز صاحب الرؤيا الديمقراطية الاشتراكية والداعي لوحدة بلاد أمريكا اللاتينية ومعاداته للإمبريالية ونصرته لحركات التحرر العالمية، فلتكن ذكراه مؤبدة ولروحه السلام، فكم شكلت شعوب أمريكا اللاتينية لنا، نحن الشعب الفلسطيني، الملهم الحقيقي والثوري المعادي للإمبريالية والصهيونية.

هناك في قرية ترمسعيا الواقعة في قضاء رام الله وعلى الطريق نحو مدينة نابلس ، مستشفى يحمل إسم هوجو تشافيز، يسجل كادره علامة مشرقة في تاريخ الشعب الفلسطيني.

لكم ولأمثالكم ... نرفع قبعاتنا ونحني هاماتنا.