84 مستوطنا يقتحمون "الأقصى"

وطن: اقتحم مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط منع المصلين المسلمين من دخوله.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 84 مستوطنًا اقتحموا ساحات "الأقصى" خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية قبالة مصلى "باب الرحمة" وقبة الصخرة المشرفة.

وأضافت أن عناصر من شرطة "حرس الحدود" وفرت الحماية والحراسة لشخصيات أجنبية نفذت جولات استفزازية في باحات الحرم.

وتابعت أن عملية الاقتحام هذه جاءت في ظل فرض اجراءات مشددة، حيث مُنع المصلون المسلمون من دخول المسجد.

(وفا)