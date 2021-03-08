10 مليون دولار لتمويل مشاريع إنتاجية بقيادة نساء من البنك الوطني

وطن: استمرارا لدوره في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا وبمناسبة حلول شهر المرأة ويوم المرأة العالمي، أطلق البنك الوطني برنامج "حياتي مشاريع" الذي يقدم تمويلا بقيمة 10 مليون دولار لإنشاء مشاريع إنتاجية مدرة للدخل بقيادة نساء فلسطينيات. ويصل سقف التمويل للمشروع الواحد الى 100 الف دولار، بأسعار فوائد تفضيلية وضمانات مرنة، إضافة الى مدة سداد تمتد الى 6 سنوات وفترة سماح تصل الى ستة أشهر. كما ويتيح البرنامج للمدخرات ضمن "حياتي" استغلال توفيرهن للحصول على 4 أضعاف قيمته كتمويل لتطوير مشاريعهن الإنتاجية. ومن خلال البرنامج سيتم ايضا اختيار 3 مشاريع ريادية وتمويلها دون أي فوائد أو ربحية كمساهمة مجتمعية من البنك لدعم المشاريع الريادية.

ومن جانبه قدم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك الوطني زاهر معلا، التهنئة للمرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي وشهر المرأة مشيدا بالإنجازات التي تحققها في مختلف القطاعات على الرغم من التحديات الموجودة. وأشار معلا ان البنك الوطني كما كل عام في آذار يعايد المرأة الفلسطينية بطريقته الخاصة، حيث ارتأى هذ العام ان يمول مشاريع إنتاجية بقيادتها بقيمة 10 مليون دولار للمساهمة بتمكينها اقتصاديا خاصة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عن طريق برنامج مستدام بسقف يعد الأعلى الذي يرصد لمشاريع بقيادة المرأة الفلسطينية بين البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وأشار معلا ان ما يقارب 95% من المشاريع التي تديرها نساء في فلسطين تأثرت بجائحة كورونا بشكل سلبي وفق استطلاعات أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي بحاجة الى تسهيل الطرق امامها للوصول الى التمويل من اجل النهوض مجددا، مضيفا ان دور المؤسسات المالية والمصرفية طرح برامج من شأنها تلبية الحاجة المالية لشرائح المجتمع باختلافها ووفقا لاحتياجاتها.

وأوضح معلا انه بالإضافة الى الامتيازات المالية التي يقدمها البرنامج للمرأة، سيساهم البنك من خلال مسؤوليته المجتمعية بإعفاء3 مشاريع خلال فترة البرنامج من الفوائد المترتبة على القرض بشكل كامل، وسيجري تقييم المشاريع وفق معايير وشروط من خلال لجنة مكونة من عدة دوائر واختصاصات لاختيار الأفضل من بينها.

وقال معلا ان البنك الوطني كان اول بنك في فلسطين يقسم السوق وفقا للنوع الاجتماعي، عبر برنامج "حياتي" وساهم بشكل مباشر بتعزيز نسبة الشمول المالي للمرأة الفلسطينية، مشيرا الى ان نسبة المدخرات من النساء لديه بلغت 58% كما في نهاية العام 2020، وان نسبة النساء من قاعدة عملائه بلغت 35% وهي من النسب الأعلى في الجهاز المصرفي الفلسطيني.

والجدير ذكره، ان البرنامج ينتهي بانتهاء السقف المخصص للتمويل، وسيوفر البنك في الأيام القليلة القادمة ميزة تقديم أفكار المشاريع عبر القنوات الالكترونية لتسهيل عملية التقديم امام الراغبات في الحصول على التمويل من المحافظات الفلسطينية التي تم اغلاقها بسبب الجائحة.