بالاسماء| آلية السفر عبر معبر رفح غدا الثلاثاء

وطن: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، يوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا.

وأوضحت الهيئة، أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلات الثانية والثالثة، والرابعة حتى الرقم (50) من كشف (2021/7).

ودعت الهيئة إلى التواجد غدًا الساعة 7 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأكدت ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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