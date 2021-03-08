الاحتلال يعتقل سيدتين ويقمع فعالية لمناسبة الثامن من آذار في القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين سيدتين، وقمعت فعالية نسوية لمناسبة الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي"، في بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت صابرين الصياد إحدى القائمات على الفاعلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت مديرة مركز الطور النسوي إخلاص الصياد، ومصممة الأزياء منال ابو سبيتان، بعد ان قمعت فعالية نسوية واعتدت على المشاركات في معرض تراثي اقيم بمقر نادي جبل الزيتون، بالتعاون مع المركز النسوي بالطور، واستولت على ملابس فلسطينية تراثية، ومحتويات المعرض.

(وفا)