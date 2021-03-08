لابورتا يعود لرئاسة برشلونة من جديد

وطن: فاز خوان لابورتا بالانتخابات على رئاسة نادي برشلونة الإسباني، التي تنافس فيها مع الثنائي فيكتور فونت، وتوني فريتشا.

وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني على تويتر، حسم الرئيس الأسبق لـ"البلاوغرانا" السباق بفارق كبير أمام منافسيه، بعد نهاية فرز الأصوات، حيث حصل على أكثر من 54.28% من إجمالي الأصوات، مقابل 29.99% لفونت، و8.58% لفريتشا.

وبهذا ينجح صاحب الـ58 عاماً برئاسة برشلونة، بعد محاولته الأخيرة التي سقط فيها أمام المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو في 2015.

وفي أول رد فعل، ظهر لابورتا وهو يتلقى التهاني وسط فريقه الانتخابي، احتفالاً بفوزه بالانتخابات، وبتفوق كبير.

من جانبه، هنأ القائد السابق لـ"البلاوغرانا"، والمدافع الدولي، كارلوس بويول لابورتا بحسم السباق الانتخابي عبر حسابه على تويتر، حيث قال: "أتمنى لك النجاح والتوفيق، صورة رائعة مشاهدة المرشحين الثلاثة سوياً وهم يتعانقون، فليحيا البرسا!".

ولم تأتي التهنئة فحسب من أساطير النادي، بل أيضاً من منافسي لابورتا على كرسي الرئاسة، حيث أكد فونت أنه يجب تقبل النتيجة، في الوقت الذي أنتظر فيه حتى اللحظات الأخيرة داخل أروقة "الكامب نو" لتهنئة لابورتا بالفوز.

أما ثالث المتنافسين فريتشا، فأكد أن هذا وقت تقديم الدعم الكامل للرئيس الجديد لبرشلونة، مطالباً الجميع بالاتحاد في هذا اليوم المهم في تاريخ النادي.

وستكون المرة الثانية التي يجلس فيها المحامي الشهير على كرسي رئاسة البرسا، بعد الفترة الأولى بين عامي 2003 و2010، حيث توج النادي خلال تلك الحقبة بـ12 لقباً، بواقع 4 في "الليغا"، ولقب في كل من كأس الملك، وكأس السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية، و3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، ولقبين في دوري الأبطال.