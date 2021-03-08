"حزب الشعب" يواصل استعداداته لخوض الانتخابات

وطن: يواصل حزب الشعب في جميع محافظات الوطن استعداداته للمشاركة في الانتخابات التشريعية، سواء كان ذلك ضمن قائمة كتلة اليسار او منفردا، وفق ما اكده عضو المكتب السياسي للحزب نافذ غنيم خلال الاجتماع الحزبي الذي ضم كادر الحزب في محافظة الوسطى .

وشدد غنيم على اهمية انخراط جميع اعضاء الحزب في هذه العملية وصولا لاوسع قاعدة جماهيرية لدعم قائمة الحزب او اطارها التحالفي، مشيرا الى ان شعبنا ادرك بعد سنوات عجاف من يمثل مصالحه الحقيقية والمدافع عنها بامانة وصدق، ومن يتعامل معه بسياسة الاسترخاص والذل، وبلغة الوعود والكابونة والاغراءات المتنوعة، هذه السياسة والاساليب التي اصطدمت بجدار الالم والمعاناة واكتشاف الجماهير لحقيقة البعض الذين حاولوا تضليله وخداعة طوال الوقت .

كما عبر غنيم عن امله بالنجاح في اطلاق كتلة اليسار في الوقت اليسير المتبقي برغم العراقيل التي تواجه ذلك .