5 وفيات و261 إصابة جديدة بكورونا في القدس

وطن: أعلن عضو "وحدة مكافحة كورونا" في القدس المحتلة علي الجبريني عن تسجيل 5 حالات وفاة و261 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال اليومين الأخيرين.

وقال الجبريني في بيان إن الوفيات سُجلت في كل من أحياء: رأس العامود، سلوان، حي الطور، البلدة القديمة، وبيت حنينا، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة في المدينة إلى 244 حالة.

وأوضح أن المدينة شهدت خلال يومين تسجيل 261 إصابة جديدة، من بينها 124 إصابة السبت، و137 إصابة أمس الأحد.

وأشار إلى أن عدد الحالات النشطة ارتفع إلى 2450، من بينها 120 حالة تُعالج في المستشفيات.

وناشد الجبريني، المقدسيين بالالتزام بالتعليمات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.