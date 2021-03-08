محدث | طوباس.. إصابة شاب برصاص الاحتلال وإصابة جندي بمحاولة طعن

وطن: أصيب، فجر الاثنين، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، خلال مواجهات في مدينة طوباس، كما وأصيب جندي للاحتلال بجروح خلال مقاومة الشاب لعملية الاعتقال.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب برصاصة بالفخذ، وصفت حالته بمتوسطة الخطورة، وقد نقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وادعت وسائل إعلام عبرية، أن جندي للاحتلال أصيب بجروح، أثناء القيام بعملية اعتقال أحد المطلوبين في المدينة، إذ قام الشاب بإشهار سكين محاولاً مقاومة اعتقاله، ما أدى لإصابة الجندي بجراح وصفت بالطفيفة، وفق زعمها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.